ГАИ рекомендует водителям Пермского края отказаться от поездок во время снегопада

На Пермский край надвигаются снегопады, которые могут создать проблемы для автомобилистов и пешеходов. Об этом в своем telegram-канале предупреждает региональная Госавтоинспекция.
«На территории Пермского края ожидается ухудшение погоды. Продолжительный снегопад начнется в среду и продлится до ночи четверга. Высота снежного покрова в Перми увеличится на 5-7 см, а в крае — на более чем 10 см. Просим всех участников дорожного движения отказаться от поездок на личном транспорте», — предупреждают в Госавтоинспекции.
Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также воздержаться от опасных маневрах в условиях плохой видимости. Автомобилистов просят парковаться вне проезжей части и в один ряд, чтобы не мешать движению и снегоуборке. Пешеходы должны носить световозвращающие элементы для улучшения видимости.
По данным пермского ГИС-Центра, в среду, 11 декабря, в Пермском крае завтра в течение всего дня ожидается снегопад (более интенсивный — утром и вечером). Осадки продолжатся в ночь на четверг. Снегопад будет сопровождаться усилением ветра с порывами до 12-14 м/с
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