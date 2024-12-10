10 декабря 2024

ГАИ рекомендует водителям Пермского края отказаться от поездок во время снегопада

В Пермском крае ожидается ухудшение погоды
© Служба новостей «URA.RU»
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В ГИБДД посоветовали автовладельцам воздержаться на время снегопада от поездок
В ГИБДД посоветовали автовладельцам воздержаться на время снегопада от поездок Фото:

На Пермский край надвигаются снегопады, которые могут создать проблемы для автомобилистов и пешеходов. Об этом в своем telegram-канале предупреждает региональная Госавтоинспекция.

«На территории Пермского края ожидается ухудшение погоды. Продолжительный снегопад начнется в среду и продлится до ночи четверга. Высота снежного покрова в Перми увеличится на 5-7 см, а в крае — на более чем 10 см. Просим всех участников дорожного движения отказаться от поездок на личном транспорте», — предупреждают в Госавтоинспекции.

Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также воздержаться от опасных маневрах в условиях плохой видимости. Автомобилистов просят парковаться вне проезжей части и в один ряд, чтобы не мешать движению и снегоуборке. Пешеходы должны носить световозвращающие элементы для улучшения видимости.

По данным пермского ГИС-Центра, в среду, 11 декабря, в Пермском крае завтра в течение всего дня ожидается снегопад (более интенсивный — утром и вечером). Осадки продолжатся в ночь на четверг. Снегопад будет сопровождаться усилением ветра с порывами до 12-14 м/с 

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На Пермский край надвигаются снегопады, которые могут создать проблемы для автомобилистов и пешеходов. Об этом в своем telegram-канале предупреждает региональная Госавтоинспекция. «На территории Пермского края ожидается ухудшение погоды. Продолжительный снегопад начнется в среду и продлится до ночи четверга. Высота снежного покрова в Перми увеличится на 5-7 см, а в крае — на более чем 10 см. Просим всех участников дорожного движения отказаться от поездок на личном транспорте», — предупреждают в Госавтоинспекции. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также воздержаться от опасных маневрах в условиях плохой видимости. Автомобилистов просят парковаться вне проезжей части и в один ряд, чтобы не мешать движению и снегоуборке. Пешеходы должны носить световозвращающие элементы для улучшения видимости. По данным пермского ГИС-Центра, в среду, 11 декабря, в Пермском крае завтра в течение всего дня ожидается снегопад (более интенсивный — утром и вечером). Осадки продолжатся в ночь на четверг. Снегопад будет сопровождаться усилением ветра с порывами до 12-14 м/с 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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