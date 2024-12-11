Осужденный за взятки экс-чиновник из Владивостока пошел на СВО

11 декабря 2024 в 08:50 Размер текста - 17 +

Салават Галиев должен был заплатить 20 млн рублей за коррупцию Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Бывший чиновник из Владивостока Салават Галиев, осужденный за взятки, подписал контракт с Минобороны РФ и ушел на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы Приморского края. «Районный суд Владивостока приостановил производство по уголовному делу экс-чиновника, осужденного на 11 лет колонии строгого режима за взяточничество, в связи с подписанием контракта с Министерством обороны РФ», — говорится в решении суда. Его приводит ТАСС. По заявлению суда, общая сумма взяток Галиева составила порядка 3,4 млн рублей, а также около 13 договоров на сумму более 23 млн рублей. Деньги должны были пойти на благоустройство общественных пространств. Он был приговорен к 11 годам колонии и штрафу в 20 млн рублей. Ранее стало известно еще об одном экс-чиновнике, который подписал контракт с Минобороны после обвинений в получении взятки. Тогда ее размер составил более двух миллионов рублей, а также iPhone и бронежилет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший чиновник из Владивостока Салават Галиев, осужденный за взятки, подписал контракт с Минобороны РФ и ушел на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы Приморского края. «Районный суд Владивостока приостановил производство по уголовному делу экс-чиновника, осужденного на 11 лет колонии строгого режима за взяточничество, в связи с подписанием контракта с Министерством обороны РФ», — говорится в решении суда. Его приводит ТАСС. По заявлению суда, общая сумма взяток Галиева составила порядка 3,4 млн рублей, а также около 13 договоров на сумму более 23 млн рублей. Деньги должны были пойти на благоустройство общественных пространств. Он был приговорен к 11 годам колонии и штрафу в 20 млн рублей. Ранее стало известно еще об одном экс-чиновнике, который подписал контракт с Минобороны после обвинений в получении взятки. Тогда ее размер составил более двух миллионов рублей, а также iPhone и бронежилет.