Осужденный за взятки экс-чиновник из Владивостока пошел на СВО

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Салават Галиев должен был заплатить 20 млн рублей за коррупцию Фото:

Бывший чиновник из Владивостока Салават Галиев, осужденный за взятки, подписал контракт с Минобороны РФ и ушел на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы Приморского края.

«Районный суд Владивостока приостановил производство по уголовному делу экс-чиновника, осужденного на 11 лет колонии строгого режима за взяточничество, в связи с подписанием контракта с Министерством обороны РФ», — говорится в решении суда. Его приводит ТАСС.

По заявлению суда, общая сумма взяток Галиева составила порядка 3,4 млн рублей, а также около 13 договоров на сумму более 23 млн рублей. Деньги должны были пойти на благоустройство общественных пространств. Он был приговорен к 11 годам колонии и штрафу в 20 млн рублей.

Ранее стало известно еще об одном экс-чиновнике, который подписал контракт с Минобороны после обвинений в получении взятки. Тогда ее размер составил более двух миллионов рублей, а также iPhone и бронежилет.

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Бывший чиновник из Владивостока Салават Галиев, осужденный за взятки, подписал контракт с Минобороны РФ и ушел на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы Приморского края. «Районный суд Владивостока приостановил производство по уголовному делу экс-чиновника, осужденного на 11 лет колонии строгого режима за взяточничество, в связи с подписанием контракта с Министерством обороны РФ», — говорится в решении суда. Его приводит ТАСС. По заявлению суда, общая сумма взяток Галиева составила порядка 3,4 млн рублей, а также около 13 договоров на сумму более 23 млн рублей. Деньги должны были пойти на благоустройство общественных пространств. Он был приговорен к 11 годам колонии и штрафу в 20 млн рублей. Ранее стало известно еще об одном экс-чиновнике, который подписал контракт с Минобороны после обвинений в получении взятки. Тогда ее размер составил более двух миллионов рублей, а также iPhone и бронежилет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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