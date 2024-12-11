Осужденный за взятки экс-чиновник из Владивостока пошел на СВО

Бывший чиновник из Владивостока Салават Галиев, осужденный за взятки, подписал контракт с Минобороны РФ и ушел на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы Приморского края.
«Районный суд Владивостока приостановил производство по уголовному делу экс-чиновника, осужденного на 11 лет колонии строгого режима за взяточничество, в связи с подписанием контракта с Министерством обороны РФ», — говорится в решении суда. Его приводит ТАСС.
По заявлению суда, общая сумма взяток Галиева составила порядка 3,4 млн рублей, а также около 13 договоров на сумму более 23 млн рублей. Деньги должны были пойти на благоустройство общественных пространств. Он был приговорен к 11 годам колонии и штрафу в 20 млн рублей.
Ранее стало известно еще об одном экс-чиновнике, который подписал контракт с Минобороны после обвинений в получении взятки. Тогда ее размер составил более двух миллионов рублей, а также iPhone и бронежилет.
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