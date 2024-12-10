Половина челябинцев потратит на новогодний корпоратив не больше пяти тысяч

Около половины жителей Челябинской области, 46%, не намерена тратить на новогодний корпоратив больше пяти тысяч рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», треть жителей готовы раскошелиться на 5-10 тысяч.
«Большинство респондентов предпочли ограничиться умеренными затратами на подготовку к корпоративу, включая покупку одежды и посещение салонов красоты. Так, 46% планируют уложиться в сумму до 5 тысяч рублей, а 32% — в диапазон 5-10 тысяч», — рассказали в офисе «Зарплаты.ру».
Более высокие траты могут позволить себе лишь 17% опрошенных. Причем вообще платить за праздник не собирается каждый двадцатый.
Согласно исследованию, 72% опрошенных в регионе планируют посетить праздничное мероприятие с коллегами, а 82% из них готовы к дополнительным расходам на внешний вид. При этом лишь у 8% компаний новогодние вечеринки пройдут с четким дресс-кодом.
Порядок оплаты корпоративов также варьируется. Среди респондентов 38% отметят праздник за счет компании, 37% поделят расходы с работодателем, а 25% оплатят участие самостоятельно.
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