Челябинский губернатор Текслер отвечает на вопросы жителей. Онлайн-трансляция

11 декабря 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер ответит на вопросы жителей Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 11 декабря, начинает итоговую прямую линию с жителями региона. Вопросы губернатору челябинцы могли задать заранее, кроме того, вопросы продолжают приниматься в прямом эфире. URA.RU ведет онлайн-трансляцию главных событий. 12:20 К губернатору обратилась семья из Магнитогорска с просьбой решить проблему с получением жилья. Текслер поручил мэру Магнитогорска поставить на личный контроль оперативное предоставление квартиры для многодетной семьи, которая вынуждена снимать жилье в ожидании расселения. 12:14 Семья бойца СВО из Усть-Катава просит помочь ей провести интернет. Семья живет в частном доме, а провайдер на их просьбы не реагирует. Текслер дает поручение минцифры региона и берет решение вопроса под личный контроль. 12:12 Елена Любушкина из Челябинска жалуется на то, что детям дома, где она живет, негде гулять. Есть проблемы с благоустройством. Текслер говорит, что попросит мэра Челябинска Алексея Лошкина разобраться с этим вопросом. При этом губернатор отметил, что такие проблемы действительно есть, а коммунальщики стараются «футболить» жителей в ответ на их обращения. 12:11 В 2023 году прямая линия с губернатором Челябинской области состоялась 5 декабря. Она продолжалась 3,5 часа. Поступило более 4000 обращений жителей региона. 12:09 К этому момменту на прямую линию с Текслером обратилось 8614 человек. Больше всего жителей региона волнует сфера ЖКХ, строительство дорог, благоустройство территорий и социальные выплаты. 12:08 Первое обращение от бойцов СВО. Защитники Родины из Варненского района просят поддержать проект по созданию аллеи славы бойцов СВО в одном из сел. Текслер инициативу поддержал и заявил, что такие монументы должны быть во всех городах и райцентрах. 12:04 Вопросы от жителей Челябинской области выводятся на прямой экран в студии. 12:03 Текслер: «Прямая линия дает нам возможность уточнить планы и улучшить условия жизни южноуральцев». 12:00 Прямая линия стартовала. 11:59 На прямую линию губернатора Челябинской области к этому моменту поступило 8 530 сообщений. 11:58 Прямая линия будет транслироваться:

— на официальных страницах губернатора в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»;

— в эфире телеканалов: «Россия 24», «Урал 24», «ОТВ», «31 канал», «Урал1»;

— в группах медиахолдинга «ГранадаПресс», «Первый областной»;

— в соцсетях правительства Челябинской области и паблике Центра управления регионом;

— в интернете на сайтах Первого областного и Челябинского ТВ;

— на ресурсах медиагруппы «Комсомольская правда — Челябинск»;

— на радиостанциях «Радио России Южный Урал» и «Бизнес ФМ Челябинск». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 11 декабря, начинает итоговую прямую линию с жителями региона. Вопросы губернатору челябинцы могли задать заранее, кроме того, вопросы продолжают приниматься в прямом эфире. URA.RU ведет онлайн-трансляцию главных событий. 12:20 11.12.2024 К губернатору обратилась семья из Магнитогорска с просьбой решить проблему с получением жилья. Текслер поручил мэру Магнитогорска поставить на личный контроль оперативное предоставление квартиры для многодетной семьи, которая вынуждена снимать жилье в ожидании расселения. 12:14 11.12.2024 Семья бойца СВО из Усть-Катава просит помочь ей провести интернет. Семья живет в частном доме, а провайдер на их просьбы не реагирует. Текслер дает поручение минцифры региона и берет решение вопроса под личный контроль. 12:12 11.12.2024 Елена Любушкина из Челябинска жалуется на то, что детям дома, где она живет, негде гулять. Есть проблемы с благоустройством. Текслер говорит, что попросит мэра Челябинска Алексея Лошкина разобраться с этим вопросом. При этом губернатор отметил, что такие проблемы действительно есть, а коммунальщики стараются «футболить» жителей в ответ на их обращения. 12:11 11.12.2024 В 2023 году прямая линия с губернатором Челябинской области состоялась 5 декабря. Она продолжалась 3,5 часа. Поступило более 4000 обращений жителей региона. 12:09 11.12.2024 К этому момменту на прямую линию с Текслером обратилось 8614 человек. Больше всего жителей региона волнует сфера ЖКХ, строительство дорог, благоустройство территорий и социальные выплаты. 12:08 11.12.2024 Первое обращение от бойцов СВО. Защитники Родины из Варненского района просят поддержать проект по созданию аллеи славы бойцов СВО в одном из сел. Текслер инициативу поддержал и заявил, что такие монументы должны быть во всех городах и райцентрах. 12:04 11.12.2024 Вопросы от жителей Челябинской области выводятся на прямой экран в студии. 12:03 11.12.2024 Текслер: «Прямая линия дает нам возможность уточнить планы и улучшить условия жизни южноуральцев». 12:00 11.12.2024 Прямая линия стартовала. 11:59 11.12.2024 На прямую линию губернатора Челябинской области к этому моменту поступило 8 530 сообщений. 11:58 11.12.2024 Прямая линия будет транслироваться: — на официальных страницах губернатора в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»; — в эфире телеканалов: «Россия 24», «Урал 24», «ОТВ», «31 канал», «Урал1»; — в группах медиахолдинга «ГранадаПресс», «Первый областной»; — в соцсетях правительства Челябинской области и паблике Центра управления регионом; — в интернете на сайтах Первого областного и Челябинского ТВ; — на ресурсах медиагруппы «Комсомольская правда — Челябинск»; — на радиостанциях «Радио России Южный Урал» и «Бизнес ФМ Челябинск».