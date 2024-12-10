В заповеднике «Вишерский» озаботились психологическом состоянием северных оленей

Пермский заповедник «Вишерский» для отслеживания миграции северных оленей больше не будет использовать спутниковые ошейники. Как сообщил научный сотрудник заповедника Сергей Зимин, отказ вызван принципом «не навреди».
«Во время процесса надевания ошейника мы можем нарушить группировку оленей. Процент вероятности надеть ошейник с первого раза на первого встреченного оленя очень мал, а то, что олени будут психологически травмированы, наоборот, очень велик», — пояснил Зимин.
Как сообщается на сайте заповедника «Вишерский», северные олени летом широко кочуют по лесной зоне и горным тундрам. С приходом зимы они уходят в горы. Зимой в горных узлах, включающих заповедные хребты и сопредельные массивы Свердловской области, собирается порядка 200 — 300 северных оленей.
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