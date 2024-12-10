10 декабря 2024

Стало известно, сколько пермяки готовы потратить на новогодние праздники

Superjob: пермяки потратят на новогодние праздники более 18 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки готовы потратить на праздники более 18 тысяч рублей
Пермяки готовы потратить на праздники более 18 тысяч рублей Фото:

Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, пермяки в среднем потратят на новый год 18 400 рублей. При этом женщины чаще предпочитают рассчитать траты заранее.

«Каждый третий россиянин занят планированием расходов на праздник и каникулы. В среднем экономически активные граждане рассчитывают потратить за праздники по 21 тысячи рублей на человека», — говорится в исследовании. В эту сумму не входят расходы на подарки.

При этом закономерно, что больше потратят те, у кого зарплата выше. Самые большие праздничные бюджеты в этом году — у москвичей (24 100 рублей) и петербуржцев (22400 рублей на человека).

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Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, пермяки в среднем потратят на новый год 18 400 рублей. При этом женщины чаще предпочитают рассчитать траты заранее. «Каждый третий россиянин занят планированием расходов на праздник и каникулы. В среднем экономически активные граждане рассчитывают потратить за праздники по 21 тысячи рублей на человека», — говорится в исследовании. В эту сумму не входят расходы на подарки. При этом закономерно, что больше потратят те, у кого зарплата выше. Самые большие праздничные бюджеты в этом году — у москвичей (24 100 рублей) и петербуржцев (22400 рублей на человека).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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