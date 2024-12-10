Согласно исследованию сервиса по поиску работы SuperJob, пермяки в среднем потратят на новый год 18 400 рублей. При этом женщины чаще предпочитают рассчитать траты заранее.
«Каждый третий россиянин занят планированием расходов на праздник и каникулы. В среднем экономически активные граждане рассчитывают потратить за праздники по 21 тысячи рублей на человека», — говорится в исследовании. В эту сумму не входят расходы на подарки.
При этом закономерно, что больше потратят те, у кого зарплата выше. Самые большие праздничные бюджеты в этом году — у москвичей (24 100 рублей) и петербуржцев (22400 рублей на человека).
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