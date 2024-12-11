Суд Москвы арестовал экс-жену вора в законе, оперную певицу Марию Максакову*

Пресненский суд Москвы заочно арестовал бывшую жену вора в законе и оперную певицу Марию Максакову (признана Минюстом РФ иноагентом) за призывы к деятельности против безопасности России. Это следует из карточки дела.
«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Максаковой-Игенбергс М.П.», — сказано в карточке уголовного дела, сообщает РИА Новости. Отмечается, что решение об аресте было принято судом во вторник 10 декабря.
Мария Максакова была признана иноагентом в мае 2023 года. Уехав на Украину, певица оставила в России долги на сумму более 60 тысяч рублей. Также она призывала к предоставлению вооружения ВСУ. Ранее она была замужем за российским вором в законе Владимиром Тюрине (Тюрик).
*Мария Максакова признана Минюстом РФ иноагентом
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