Суд Москвы арестовал экс-жену вора в законе, оперную певицу Марию Максакову*

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Форум "Культура. Взгляд в будущее". Москва, максакова мария
Мария Максакова (признана иноагентом) заочно арестована Фото:

Пресненский суд Москвы заочно арестовал бывшую жену вора в законе и оперную певицу Марию Максакову (признана Минюстом РФ иноагентом) за призывы к деятельности против безопасности России. Это следует из карточки дела.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Максаковой-Игенбергс М.П.», — сказано в карточке уголовного дела, сообщает РИА Новости. Отмечается, что решение об аресте было принято судом во вторник 10 декабря.

Мария Максакова была признана иноагентом в мае 2023 года. Уехав на Украину, певица оставила в России долги на сумму более 60 тысяч рублей. Также она призывала к предоставлению вооружения ВСУ. Ранее она была замужем за российским вором в законе Владимиром Тюрине (Тюрик).

*Мария Максакова признана Минюстом РФ иноагентом

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Пресненский суд Москвы заочно арестовал бывшую жену вора в законе и оперную певицу Марию Максакову (признана Минюстом РФ иноагентом) за призывы к деятельности против безопасности России. Это следует из карточки дела. «Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Максаковой-Игенбергс М.П.», — сказано в карточке уголовного дела, сообщает РИА Новости. Отмечается, что решение об аресте было принято судом во вторник 10 декабря. Мария Максакова была признана иноагентом в мае 2023 года. Уехав на Украину, певица оставила в России долги на сумму более 60 тысяч рублей. Также она призывала к предоставлению вооружения ВСУ. Ранее она была замужем за российским вором в законе Владимиром Тюрине (Тюрик). *Мария Максакова признана Минюстом РФ иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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