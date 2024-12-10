В Екатеринбурге школы и детсад с подачи депутатов получили технику на 2 миллиона

11 декабря 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Алексей Вихарев уже давно помогает образовательным учреждениям города Фото: Дмитрий Иванов, пресс-служба Алексея Вихарева Депутаты гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев (лидер фракции «Единой России») и Ксения Лещенко направили два миллиона рублей на покупку новой техники и строительных материалов для трех школ и детского сада в Орджоникидзевском районе. Так, школа №138 на улице Бебеля получила многофункциональные устройства, проекторы и панели с компьютерными блоками. «В этом году у нас начал работать кружок по шахматам. В связи с этим появилась необходимость оборудовать новый кабинет. Туда мы и поставили проекторы, принтеры, которые у нас теперь есть благодаря депутатам нашего Орджоникидзевского района», — рассказала директор школы Анна Каюмова. Интерактивную панель установили в актовом зале, чтобы проводить профориентационные мероприятия, праздники и учительские слеты. Как отметила Лещенко, современные технологии давно стали обязательной частью учебного процесса. Новая техника школам очень нужна Фото: Дмитрий Иванов, пресс-служба Алексея Вихарева «И мы понимаем, что качество образования во многом зависит от того, насколько хорошо обеспечены техникой наши образовательные учреждения. Поэтому, как депутат, всегда стараюсь поддерживать школы, детские сады. Все это будет использоваться ежедневно, поможет педагогам еще эффективнее доносить знания до учеников, а ученикам — проще запоминать важную информацию», — акцентировала депутат. В школе №66 появилась специальная тележка для хранения, зарядки и перевозки из класса в класс ноутбуков. Также депутаты закупили линолеум, который в ближайшее время заменят в нескольких кабинетах. Новое напольное покрытие передано и в 46-ю школу. «Мы обратились к Алексею Андреевичу с просьбой приобрести все самое необходимое, что поможет создать комфортные условия для работы учителей и для учебы детей. Например, благодаря тележке для переноски и зарядки ноутбуков мы сможем проводить информатику в любом кабинете. Линолеум нам необходим для реставрации кабинетов, где проходит ЕГЭ», — прокомментировал директор 66-й школы Василий Митрофанов. Финансирование получил и детский сад «Надежда». Деньги, которые выделили благодаря депутатам (они запрашивали их в бюджете в рамках исполнения депутатских полномочий), пошли на покупку шести посудомоечных машин и шестнадцати пылесосов. Алексей Вихарев долгие годы поддерживает образовательные учреждения, закупая на собственные деньги оборудование и мебель. Также активно помогает в выделении ассигнований из городского бюджета. «С коллегами по медфракции внимательно относимся к потребностям бюджетных учреждений, стараемся направить помощь туда, где она действительно нужна. Для меня всегда был и остается один приоритет — наши дети и их образование. Цифровизация быстро развивается, важно дать учащимся хороший уровень знаний. Пусть новое оборудование поможет в достижении целей», — поделился Вихарев. Ранее с его подачи новое оборудование для уроков труда появилось в школах № 138, 67, 66 и школе-интернате №11. Еще раньше Вихарев на собственные средства отремонтировал пешеходный тротуар к школе №167. На работы потребовались миллион рублей и всего четыре дня, хотя до этого несколько лет ученики и сотрудники школы ходили по грунтовой дороге. Помимо этого летом Вихарев выделил средства на ремонт в 15 детских садах и 6 школах — часть необходимых работ провели активисты его волонтерского центра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев (лидер фракции «Единой России») и Ксения Лещенко направили два миллиона рублей на покупку новой техники и строительных материалов для трех школ и детского сада в Орджоникидзевском районе. Так, школа №138 на улице Бебеля получила многофункциональные устройства, проекторы и панели с компьютерными блоками. «В этом году у нас начал работать кружок по шахматам. В связи с этим появилась необходимость оборудовать новый кабинет. Туда мы и поставили проекторы, принтеры, которые у нас теперь есть благодаря депутатам нашего Орджоникидзевского района», — рассказала директор школы Анна Каюмова. Интерактивную панель установили в актовом зале, чтобы проводить профориентационные мероприятия, праздники и учительские слеты. Как отметила Лещенко, современные технологии давно стали обязательной частью учебного процесса. «И мы понимаем, что качество образования во многом зависит от того, насколько хорошо обеспечены техникой наши образовательные учреждения. Поэтому, как депутат, всегда стараюсь поддерживать школы, детские сады. Все это будет использоваться ежедневно, поможет педагогам еще эффективнее доносить знания до учеников, а ученикам — проще запоминать важную информацию», — акцентировала депутат. В школе №66 появилась специальная тележка для хранения, зарядки и перевозки из класса в класс ноутбуков. Также депутаты закупили линолеум, который в ближайшее время заменят в нескольких кабинетах. Новое напольное покрытие передано и в 46-ю школу. «Мы обратились к Алексею Андреевичу с просьбой приобрести все самое необходимое, что поможет создать комфортные условия для работы учителей и для учебы детей. Например, благодаря тележке для переноски и зарядки ноутбуков мы сможем проводить информатику в любом кабинете. Линолеум нам необходим для реставрации кабинетов, где проходит ЕГЭ», — прокомментировал директор 66-й школы Василий Митрофанов. Финансирование получил и детский сад «Надежда». Деньги, которые выделили благодаря депутатам (они запрашивали их в бюджете в рамках исполнения депутатских полномочий), пошли на покупку шести посудомоечных машин и шестнадцати пылесосов. Алексей Вихарев долгие годы поддерживает образовательные учреждения, закупая на собственные деньги оборудование и мебель. Также активно помогает в выделении ассигнований из городского бюджета. «С коллегами по медфракции внимательно относимся к потребностям бюджетных учреждений, стараемся направить помощь туда, где она действительно нужна. Для меня всегда был и остается один приоритет — наши дети и их образование. Цифровизация быстро развивается, важно дать учащимся хороший уровень знаний. Пусть новое оборудование поможет в достижении целей», — поделился Вихарев. Ранее с его подачи новое оборудование для уроков труда появилось в школах № 138, 67, 66 и школе-интернате №11. Еще раньше Вихарев на собственные средства отремонтировал пешеходный тротуар к школе №167. На работы потребовались миллион рублей и всего четыре дня, хотя до этого несколько лет ученики и сотрудники школы ходили по грунтовой дороге. Помимо этого летом Вихарев выделил средства на ремонт в 15 детских садах и 6 школах — часть необходимых работ провели активисты его волонтерского центра.