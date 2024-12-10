Бизнесмен дал взятку, чтобы пропихнуть овощи на прилавки Екатеринбурга

Гражданин Азербайджана дал крупную взятку менеджеру «Пятерочки», чтобы его фрукты и овощи попали на прилавки в торговые точки этой сети в Екатеринбурге. Подробности истории URA.RU раскрыл источник.
«По версии следствия, с 2020-го по 2023-й предприниматель перевел более 760 тысяч рублей сотруднику распределительного центра „Пятерочки“, чтобы тот пропустил его партии овощей и фруктов. Бизнесмен задержан, свою вину признал», — сказал собеседник агентства.
Дело раскрыли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД. Возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Азербайджанцу назначили подписку о невыезде.
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