10 декабря 2024

Бизнесмен дал взятку, чтобы пропихнуть овощи на прилавки Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин фермерских продуктов «Фирма-Ферма». Екатеринбург, овощи, фрукты
Предприниматель торгует фруктами и овощами Фото:

Гражданин Азербайджана дал крупную взятку менеджеру «Пятерочки», чтобы его фрукты и овощи попали на прилавки в торговые точки этой сети в Екатеринбурге. Подробности истории URA.RU раскрыл источник.

«По версии следствия, с 2020-го по 2023-й предприниматель перевел более 760 тысяч рублей сотруднику распределительного центра „Пятерочки“, чтобы тот пропустил его партии овощей и фруктов. Бизнесмен задержан, свою вину признал», — сказал собеседник агентства.

Дело раскрыли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД. Возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Азербайджанцу назначили подписку о невыезде.

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Гражданин Азербайджана дал крупную взятку менеджеру «Пятерочки», чтобы его фрукты и овощи попали на прилавки в торговые точки этой сети в Екатеринбурге. Подробности истории URA.RU раскрыл источник. «По версии следствия, с 2020-го по 2023-й предприниматель перевел более 760 тысяч рублей сотруднику распределительного центра „Пятерочки“, чтобы тот пропустил его партии овощей и фруктов. Бизнесмен задержан, свою вину признал», — сказал собеседник агентства. Дело раскрыли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД. Возбуждено уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». Азербайджанцу назначили подписку о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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