10 декабря 2024

В ХМАО назвали самые прибыльные рабочие профессии за 2024 год

«Авито»: самые высокие зарплаты среди рабочих в ХМАО платят токарям
© Служба новостей «URA.RU»
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Токарям в Югре платят почти 180 тысяч рублей
Токарям в Югре платят почти 180 тысяч рублей Фото:

Больше всего среди рабочих профессий в Югре компании готовы платить токарям. Их средняя зарплата по региону в 2024 году почти достигла 180 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики «Авито Работы».

«Самые высокие зарплатные предложения указывались в вакансиях для токарей — за год они выросли на 50% и достигли 179 951 рубля в месяц за полный рабочий день. При этом спрос на этих специалистов за последний год вырос на 15%. Такие сотрудники востребованы на промышленных предприятиях, где требуется точная обработка деталей для сборки сложных механизмов», — говорится в исследовании.

На втором месте оказалась профессия бетонщика, которым готовы платить 151 тысячу в месяц. Это на 88% выше, по сравнению с прошлым годом. Спрос на этих специалистов вырос на 204% за год. А замыкают топ-3 строители с зарплатой около 131 тысячи.

Сварщики и монтажники тоже могут рассчитывать в Югре на высокую прибыль. Компании предлагают кандидатам около 117 и 106 тысяч рублей соответственно.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО работодатели с начала 2024 года в среднем подняли зарплаты на 13%. Уровень предлагаемой оплаты почти достиг 80,5 тысяч рублей.

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Больше всего среди рабочих профессий в Югре компании готовы платить токарям. Их средняя зарплата по региону в 2024 году почти достигла 180 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики «Авито Работы». «Самые высокие зарплатные предложения указывались в вакансиях для токарей — за год они выросли на 50% и достигли 179 951 рубля в месяц за полный рабочий день. При этом спрос на этих специалистов за последний год вырос на 15%. Такие сотрудники востребованы на промышленных предприятиях, где требуется точная обработка деталей для сборки сложных механизмов», — говорится в исследовании. На втором месте оказалась профессия бетонщика, которым готовы платить 151 тысячу в месяц. Это на 88% выше, по сравнению с прошлым годом. Спрос на этих специалистов вырос на 204% за год. А замыкают топ-3 строители с зарплатой около 131 тысячи. Сварщики и монтажники тоже могут рассчитывать в Югре на высокую прибыль. Компании предлагают кандидатам около 117 и 106 тысяч рублей соответственно. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО работодатели с начала 2024 года в среднем подняли зарплаты на 13%. Уровень предлагаемой оплаты почти достиг 80,5 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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