В ХМАО назвали самые прибыльные рабочие профессии за 2024 год

Больше всего среди рабочих профессий в Югре компании готовы платить токарям. Их средняя зарплата по региону в 2024 году почти достигла 180 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики «Авито Работы».
«Самые высокие зарплатные предложения указывались в вакансиях для токарей — за год они выросли на 50% и достигли 179 951 рубля в месяц за полный рабочий день. При этом спрос на этих специалистов за последний год вырос на 15%. Такие сотрудники востребованы на промышленных предприятиях, где требуется точная обработка деталей для сборки сложных механизмов», — говорится в исследовании.
На втором месте оказалась профессия бетонщика, которым готовы платить 151 тысячу в месяц. Это на 88% выше, по сравнению с прошлым годом. Спрос на этих специалистов вырос на 204% за год. А замыкают топ-3 строители с зарплатой около 131 тысячи.
Сварщики и монтажники тоже могут рассчитывать в Югре на высокую прибыль. Компании предлагают кандидатам около 117 и 106 тысяч рублей соответственно.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО работодатели с начала 2024 года в среднем подняли зарплаты на 13%. Уровень предлагаемой оплаты почти достиг 80,5 тысяч рублей.
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