08 декабря 2024
07 декабря 2024

В ХМАО работодатели подняли зарплаты на 13%

© Служба новостей «URA.RU»
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За год средняя зарплата в Югре выросла на 13%
За год средняя зарплата в Югре выросла на 13% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе работодатели с начала 2024 года подняли зарплаты на 13%. В среднем по региону компании предлагают кандидатам почти 80,5 тысяч рублей, сообщили URA.RU аналитики «Авито Работы».

«Предлагаемые зарплаты выросли на 13% в сравнении с 11 месяцами прошлого года. В среднем местные работодатели предлагают зарплату 80 496 рублей в месяц при полном рабочем дне», — говорится в исследовании.

Югра оказалась на девятом месте среди самых высокооплачиваемых регионов России, по данным сервиса. Первые строчки заняли Ямал (95 085 рублей), Московская область (92 549) и Якутия (90 308).

Ранее URA.RU рассказывало о самой популярной профессии с зарплатой в 100 тысяч рублей в ХМАО. Тогда речь шла о водителях-экспедиторах.

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В Ханты-Мансийском автономном округе работодатели с начала 2024 года подняли зарплаты на 13%. В среднем по региону компании предлагают кандидатам почти 80,5 тысяч рублей, сообщили URA.RU аналитики «Авито Работы». «Предлагаемые зарплаты выросли на 13% в сравнении с 11 месяцами прошлого года. В среднем местные работодатели предлагают зарплату 80 496 рублей в месяц при полном рабочем дне», — говорится в исследовании. Югра оказалась на девятом месте среди самых высокооплачиваемых регионов России, по данным сервиса. Первые строчки заняли Ямал (95 085 рублей), Московская область (92 549) и Якутия (90 308). Ранее URA.RU рассказывало о самой популярной профессии с зарплатой в 100 тысяч рублей в ХМАО. Тогда речь шла о водителях-экспедиторах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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