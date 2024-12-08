В ХМАО работодатели подняли зарплаты на 13%

В Ханты-Мансийском автономном округе работодатели с начала 2024 года подняли зарплаты на 13%. В среднем по региону компании предлагают кандидатам почти 80,5 тысяч рублей, сообщили URA.RU аналитики «Авито Работы».
«Предлагаемые зарплаты выросли на 13% в сравнении с 11 месяцами прошлого года. В среднем местные работодатели предлагают зарплату 80 496 рублей в месяц при полном рабочем дне», — говорится в исследовании.
Югра оказалась на девятом месте среди самых высокооплачиваемых регионов России, по данным сервиса. Первые строчки заняли Ямал (95 085 рублей), Московская область (92 549) и Якутия (90 308).
Ранее URA.RU рассказывало о самой популярной профессии с зарплатой в 100 тысяч рублей в ХМАО. Тогда речь шла о водителях-экспедиторах.
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