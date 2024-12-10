В ЯНАО мошенники придумали новую схему обмана перед Новым годом

Жителей ЯНАО предупреждают о новой схеме мошенничества в предновогодний период. Псевдо-фотографы предлагают бесплатную фотосессию и просят перейти по ссылке на свое портфолио.
«В переписке пользователю присылают ссылку на работы псевдо-фотографа. Они размещены в закрытом тг-канале. Это фишинг! Как только человек переходит по ссылке, платформа имитирующая популярный мессенджер, запрашивает пароль. Если он вводит данные, то лишается доступа к аккаунту», — передает telegram-канал кибердружины Ямала.
Жертвами мошенников чаще всего становятся активные пользователи соцсетей. Киберпреступники представляются начинающими фотографами и предлагают свои услуги бесплатно.
Ранее URA.RU рассказывало, что житель Ноябрьска вовремя прекратил разговор с мошенниками и тем самым избежал оформления на него кредита в миллион рублей. Злоумышленники сообщили, что на мужчину оформляют кредит и запросили доступ к его аккаунту на Госуслугах.
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