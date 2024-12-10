10 декабря 2024

В ЯНАО мошенники придумали новую схему обмана перед Новым годом

© Служба новостей «URA.RU»
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Псевдо-фотографы просят перейти по ссылке на портфолио
Псевдо-фотографы просят перейти по ссылке на портфолио Фото:

Жителей ЯНАО предупреждают о новой схеме мошенничества в предновогодний период. Псевдо-фотографы предлагают бесплатную фотосессию и просят перейти по ссылке на свое портфолио. 

«В переписке пользователю присылают ссылку на работы псевдо-фотографа. Они размещены в закрытом тг-канале. Это фишинг! Как только человек переходит по ссылке, платформа имитирующая популярный мессенджер, запрашивает пароль. Если он вводит данные, то лишается доступа к аккаунту», — передает telegram-канал кибердружины Ямала. 

Жертвами мошенников чаще всего становятся активные пользователи соцсетей. Киберпреступники представляются начинающими фотографами и предлагают свои услуги бесплатно. 

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Ноябрьска вовремя прекратил разговор с мошенниками и тем самым избежал оформления на него кредита в миллион рублей. Злоумышленники сообщили, что на мужчину оформляют кредит и запросили доступ к его аккаунту на Госуслугах.

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Жителей ЯНАО предупреждают о новой схеме мошенничества в предновогодний период. Псевдо-фотографы предлагают бесплатную фотосессию и просят перейти по ссылке на свое портфолио.  «В переписке пользователю присылают ссылку на работы псевдо-фотографа. Они размещены в закрытом тг-канале. Это фишинг! Как только человек переходит по ссылке, платформа имитирующая популярный мессенджер, запрашивает пароль. Если он вводит данные, то лишается доступа к аккаунту», — передает telegram-канал кибердружины Ямала.  Жертвами мошенников чаще всего становятся активные пользователи соцсетей. Киберпреступники представляются начинающими фотографами и предлагают свои услуги бесплатно.  Ранее URA.RU рассказывало, что житель Ноябрьска вовремя прекратил разговор с мошенниками и тем самым избежал оформления на него кредита в миллион рублей. Злоумышленники сообщили, что на мужчину оформляют кредит и запросили доступ к его аккаунту на Госуслугах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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