ХК «Молот» поможет молодому пермяку, который шесть лет борется с раком мозга

Пермский ХК «Молот» окажет финансовую поддержку уроженцу города Кунгур Арсению Антропову, который на протяжении шести лет борется с раком мозга. На днях Арсений побывал в расположении хоккейной команды, стал зрителем хоккейного матча, познакомился с игроками и посетил тренерский штаб. В руководстве «Молота» заявили, что клуб перечислит 200 тысяч рублей на реабилитацию молодого человека. Об этом URA.RU сообщили в благотворительном фонде «Берегиня».
«От федерации хоккея и ХК „Молот“ Арсений получил в подарок футболку с автографами игроков и брендированное зимнее пальто „Молота“. Команда и Федерация хоккея Пермского края помогут фонду собрать нужную сумму. В пользу Арсения в ближайшее время поступит сумма в размере 200 тысяч рублей», — рассказали информагентству в благотворительной организации.
Также в хоккейном клубе пообещали продолжать поддерживать Арсения Антропова «до тех пор, пока ему будет требоваться помощь и привлекать внимание всей хоккейной общественности к этому». Ранее фонд «Берегиня» открыл сбор на сумму 300 тыс рублей для уроженца Кунгура. С 15 лет Арсений, увлекавшийся до серьезного заболевания хоккеем, борется с опухолью мозга. Сейчас ему предстоит пройти очередной курс реабилитации.
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