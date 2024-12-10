Губернатор Текслер рассказал URA.RU, какие меры приняты после затоплений в паводок

Губернатор Текслер выделил пострадавшим от летних паводков три миллиарда рублей

11 декабря 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Пострадавшим от паводка в сумме выплатили около трех млрд рублей, рассказал Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ужесточил контроль за подготовкой к сезону паводков после мегаливней летом 2024 года. Об этом глава региона заявил, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о выводах после подтоплений и выплатах пострадавшим 11 декабря во время прямой линии с жителями. На компенсацию последствий потопа челябинцам в сумме перечислили порядка трех млрд рублей. «Была объективно чрезвычайная ситуация. Только в Челябинском округе за несколько дней выпало 253% месячной нормы осадков. Летний паводок привел к большому количеству проблем — 1923 дома были подтоплены. Система поддержки, которую мы отработали, превысила стандарты. Около трех миллиардов рублей было направлено только на возмещение ущерба гражданам. Что касается выводов — в будущем важны мониторинг, работа по прогнозированию и, конечно, расчистка рек и территорий, реконструкция инженерных сетей», — ответил Текслер на вопрос корреспондента URA.RU. Текслер признался, что ежедневно на протяжении двух недель проводил собрание штаба по ЧС и объехал территории. Он уточнил, что базовую выплату в 20 тысяч рублей получили 42 600 челябинцев, за утерю имущества в 75 или 120 тысяч рублей — 3 500 челябинцев, по 75 тысяч рублей за утерю садовых домиков — 740 жителей. Для более 900 жителей региона выделили средства на восстановление жилья, еще 400 челябинцев получили компенсацию взамен утраченного жилья по рыночной стоимости. «Сегодня работа ведется и, я думаю, что таких масштабных последствий, даже если природа будет приносить сюрпризы, мы будем избегать. Очень важное направление, коллеги в муниципалитетах и в правительстве региона над этим вопросом работают. Серьезным образом паводок сказался на жилищно-коммунальной сфере. Еще одно решение, которое мы приняли по результатам потопа, провести реконструкцию инженерных сетей», — заявил Текслер корреспонденту URA.RU. Мегаливни обрушились на Челябинскую область в конце июля. Паводком размыло десятки зданий, общее число подтопленных частных домов превысило 300 единиц, пострадали и сотни садовых участков. Часть муниципалитетов находились в режиме ЧС, а последствия аномальных осадков продолжали устранять осенью. Владельцам утраченного имущества по поручению губернатора произвели выплаты в зависимости от понесенного ущерба. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ужесточил контроль за подготовкой к сезону паводков после мегаливней летом 2024 года. Об этом глава региона заявил, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о выводах после подтоплений и выплатах пострадавшим 11 декабря во время прямой линии с жителями. На компенсацию последствий потопа челябинцам в сумме перечислили порядка трех млрд рублей. «Была объективно чрезвычайная ситуация. Только в Челябинском округе за несколько дней выпало 253% месячной нормы осадков. Летний паводок привел к большому количеству проблем — 1923 дома были подтоплены. Система поддержки, которую мы отработали, превысила стандарты. Около трех миллиардов рублей было направлено только на возмещение ущерба гражданам. Что касается выводов — в будущем важны мониторинг, работа по прогнозированию и, конечно, расчистка рек и территорий, реконструкция инженерных сетей», — ответил Текслер на вопрос корреспондента URA.RU. Текслер признался, что ежедневно на протяжении двух недель проводил собрание штаба по ЧС и объехал территории. Он уточнил, что базовую выплату в 20 тысяч рублей получили 42 600 челябинцев, за утерю имущества в 75 или 120 тысяч рублей — 3 500 челябинцев, по 75 тысяч рублей за утерю садовых домиков — 740 жителей. Для более 900 жителей региона выделили средства на восстановление жилья, еще 400 челябинцев получили компенсацию взамен утраченного жилья по рыночной стоимости. «Сегодня работа ведется и, я думаю, что таких масштабных последствий, даже если природа будет приносить сюрпризы, мы будем избегать. Очень важное направление, коллеги в муниципалитетах и в правительстве региона над этим вопросом работают. Серьезным образом паводок сказался на жилищно-коммунальной сфере. Еще одно решение, которое мы приняли по результатам потопа, провести реконструкцию инженерных сетей», — заявил Текслер корреспонденту URA.RU. Мегаливни обрушились на Челябинскую область в конце июля. Паводком размыло десятки зданий, общее число подтопленных частных домов превысило 300 единиц, пострадали и сотни садовых участков. Часть муниципалитетов находились в режиме ЧС, а последствия аномальных осадков продолжали устранять осенью. Владельцам утраченного имущества по поручению губернатора произвели выплаты в зависимости от понесенного ущерба.