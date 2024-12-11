Пермякам рассказали, какие продукты к Новому году можно купить заранее

Список блюд для новогоднего стола лучше составить заранее, а также определить перечень необходимых для их приготовления ингредиентов. Так можно точно понять, что именно и в каком количестве нужно покупать, сообщило на своем сайте пермское управление Роспотребнадзора. Ведомство также опубликовало список продуктов питания, которые можно приобретать за две с половиной недели до праздника.
«Из получившегося списка убираем все то, что имеет самый короткий срок годности: молоко и кисломолочные продукты, хлеб, свежие овощи для салатов и фрукты, свежее мясо и рыбу. Все остальное можно приобретать уже сейчас. Это консервированные овощи, алкогольные и безалкогольные напитки, масло, соусы, соль, сахар, сырокопченые колбасы, икру и рыбу, шоколадные конфеты. Также уже можно покупать замороженное мясо и рыбу», — сообщает ведомство.
В Роспотребнадзоре также рекомендуют за несколько дней до праздника приобрести овощи для приготовления гарниров. Это картофель, морковь, капуста и репчатый лук. Сыр, ветчина и колбасы в промышленной упаковке до наступления Нового года не испортятся. Но если требуется нарезка — лучше отложить покупку на последний день, а листовые овощи, помидоры, огурцы и фрукты можно приобрести накануне, добавляют в ведомстве.
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