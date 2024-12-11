В Перми в преддверии Нового года взлетели цены на деликатесы

В Перми в декабре 2024 года выросли цены на рыбу, утку и другие деликатесы. Стоимость увеличилась в два раза, по сравнению с ноябрем этого же года. Об этом URA.RU рассказали читатели.
«В крупных сетевых магазинах раньше три тушки скумбрии малосольной продавали за 250-300 рублей, теперь — за 500 рублей. Селедка мороженая стала дороже в два раза. Утку сейчас продают по цене 600 рублей за килограмм, а две недели назад — за 285 рублей», — сообщила пермячка Алина корреспонденту агентства.
URA.RU проверило цены в супермаркетах Перми. Килограмм неразделанной скумбрии стоит от 459,99 рубля. Мороженую сельдь продают от 299,99 рубля за килограмм. Тушку утенка можно найти за 421,99 рубля.
Повышение цен на продовольственные товары в Пермском крае началось еще в октябре 2024 года. Тогда был зафиксирован рост стоимости икры лососевых рыб, сливочного масла, коровьего молока и сыров.
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