В Перми в преддверии Нового года взлетели цены на деликатесы

В Перми цены на рыбу выросли в два раза
© Служба новостей «URA.RU»
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Перед праздниками продавцы подняли цены на рыбу
Перед праздниками продавцы подняли цены на рыбу Фото:

В Перми в декабре 2024 года выросли цены на рыбу, утку и другие деликатесы. Стоимость увеличилась в два раза, по сравнению с ноябрем этого же года. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«В крупных сетевых магазинах раньше три тушки скумбрии малосольной продавали за 250-300 рублей, теперь — за 500 рублей. Селедка мороженая стала дороже в два раза. Утку сейчас продают по цене 600 рублей за килограмм, а две недели назад — за 285 рублей», — сообщила пермячка Алина корреспонденту агентства.

URA.RU проверило цены в супермаркетах Перми. Килограмм неразделанной скумбрии стоит от 459,99 рубля. Мороженую сельдь продают от 299,99 рубля за килограмм. Тушку утенка можно найти за 421,99 рубля.

Повышение цен на продовольственные товары в Пермском крае началось еще в октябре 2024 года. Тогда был зафиксирован рост стоимости икры лососевых рыб, сливочного масла, коровьего молока и сыров.

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В Перми в декабре 2024 года выросли цены на рыбу, утку и другие деликатесы. Стоимость увеличилась в два раза, по сравнению с ноябрем этого же года. Об этом URA.RU рассказали читатели. «В крупных сетевых магазинах раньше три тушки скумбрии малосольной продавали за 250-300 рублей, теперь — за 500 рублей. Селедка мороженая стала дороже в два раза. Утку сейчас продают по цене 600 рублей за килограмм, а две недели назад — за 285 рублей», — сообщила пермячка Алина корреспонденту агентства. URA.RU проверило цены в супермаркетах Перми. Килограмм неразделанной скумбрии стоит от 459,99 рубля. Мороженую сельдь продают от 299,99 рубля за килограмм. Тушку утенка можно найти за 421,99 рубля. Повышение цен на продовольственные товары в Пермском крае началось еще в октябре 2024 года. Тогда был зафиксирован рост стоимости икры лососевых рыб, сливочного масла, коровьего молока и сыров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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