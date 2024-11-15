В Пермском крае взлетели цены на икру и услуги банков

В Пермском крае цены на икру выросли на 28,8%
© Служба новостей «URA.RU»
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Икра стала дороже почти на 30%
Икра стала дороже почти на 30% Фото:

В Пермском крае в октябре 2024 года выросла стоимость продовольственных и непродовольственных товаров. Больше всего подорожали икра лососевых рыб и банковские услуги, сказано на сайте Пермьстата.

«Значительное повышение цены зафиксировано на икру лососевых рыб (на 28,8%). Также стали дороже услуги банков (на 11,5%)», — сказано в исследовании.

Среди продовольственных товаров кроме икры выросли цены на сливочное масло (на 8%), коровье молоко 2,5-3,2% жирности (на 5,6%) и на сыры (на 5,3%). Остальные продукты подорожали не так сильно. Цены на непродовольственные товары за месяц в среднем выросли на 0,9%. Самый большой прирост показало газовое моторное топливо (на 6,6%). При этом туристические услуги, наоборот, подешевели. Цены на путевки за рубеж в октябре упали на 21%.

Ранее URA.RU рассказало, в каких магазинах дешевле продается красная икра. Ее стоимость начинается от 649,99 рубля. 

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В Пермском крае в октябре 2024 года выросла стоимость продовольственных и непродовольственных товаров. Больше всего подорожали икра лососевых рыб и банковские услуги, сказано на сайте Пермьстата. «Значительное повышение цены зафиксировано на икру лососевых рыб (на 28,8%). Также стали дороже услуги банков (на 11,5%)», — сказано в исследовании. Среди продовольственных товаров кроме икры выросли цены на сливочное масло (на 8%), коровье молоко 2,5-3,2% жирности (на 5,6%) и на сыры (на 5,3%). Остальные продукты подорожали не так сильно. Цены на непродовольственные товары за месяц в среднем выросли на 0,9%. Самый большой прирост показало газовое моторное топливо (на 6,6%). При этом туристические услуги, наоборот, подешевели. Цены на путевки за рубеж в октябре упали на 21%. Ранее URA.RU рассказало, в каких магазинах дешевле продается красная икра. Ее стоимость начинается от 649,99 рубля. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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