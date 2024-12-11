Свердловский губернатор анонсировал рекордно большие дорожные ремонты

В Свердловской области в 2025 году отремонтируют 300 км дорог

11 декабря 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев отвечает на вопросы свердловчан Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловской области в 2025 году отремонтируют 300 километров дорог. Об этом во время прямой линии на ОТВ заявил губернатор Евгений Куйвашев. По его словам, на Режевском тракте и обходе Нижнего Тагила построят участки для обгона. Также отремонтируют Серовский тракт. Все это пройдет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За выступлением губернатора URA.RU следит в режиме онлайн. Куйвашев уже обсудил вопросы строительства школ, медицины и дефицита кадров в сельском хозяйстве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области в 2025 году отремонтируют 300 километров дорог. Об этом во время прямой линии на ОТВ заявил губернатор Евгений Куйвашев. По его словам, на Режевском тракте и обходе Нижнего Тагила построят участки для обгона. Также отремонтируют Серовский тракт. Все это пройдет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За выступлением губернатора URA.RU следит в режиме онлайн. Куйвашев уже обсудил вопросы строительства школ, медицины и дефицита кадров в сельском хозяйстве.