Свердловский губернатор анонсировал рекордно большие дорожные ремонты

В Свердловской области в 2025 году отремонтируют 300 км дорог
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Международный строительный форум 100+ Techno Build. День первый. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев отвечает на вопросы свердловчан Фото:

В Свердловской области в 2025 году отремонтируют 300 километров дорог. Об этом во время прямой линии на ОТВ заявил губернатор Евгений Куйвашев.

По его словам, на Режевском тракте и обходе Нижнего Тагила построят участки для обгона. Также отремонтируют Серовский тракт. Все это пройдет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

За выступлением губернатора URA.RU следит в режиме онлайн. Куйвашев уже обсудил вопросы строительства школ, медицины и дефицита кадров в сельском хозяйстве.

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В Свердловской области в 2025 году отремонтируют 300 километров дорог. Об этом во время прямой линии на ОТВ заявил губернатор Евгений Куйвашев. По его словам, на Режевском тракте и обходе Нижнего Тагила построят участки для обгона. Также отремонтируют Серовский тракт. Все это пройдет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За выступлением губернатора URA.RU следит в режиме онлайн. Куйвашев уже обсудил вопросы строительства школ, медицины и дефицита кадров в сельском хозяйстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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