Свердловский губернатор анонсировал рекордно большие дорожные ремонты

Евгений Куйвашев отвечает на вопросы свердловчан
В Свердловской области в 2025 году отремонтируют 300 километров дорог. Об этом во время прямой линии на ОТВ заявил губернатор Евгений Куйвашев.
По его словам, на Режевском тракте и обходе Нижнего Тагила построят участки для обгона. Также отремонтируют Серовский тракт. Все это пройдет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
За выступлением губернатора URA.RU следит в режиме онлайн. Куйвашев уже обсудил вопросы строительства школ, медицины и дефицита кадров в сельском хозяйстве.
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