Вскрылись новые подробности убийства пермского следователя СК Середкина

Бывший сотрудник пермского управления Росгвардии Алексей Головин, обвиняемый в убийстве следователя СК Евгения Середкина, нанес своей жертве 81 удар топором. Для того, чтобы выманить погибшего из квартиры, Головин выключил автоматические выключатели на лестничной площадке. Подробности произошедшего стали известны в ходе рассмотрения уголовного дела в Пермском краевом суде 10 декабря.
«Головин достал из багажника своего автомобиля топор и отправился к дому, где жил с детьми Середкин. На лестничной площадке, где располагалась квартира, в которой проживал руководитель следственного отдела, злоумышленник выключил автоматы на электрощитке. Когда следователь открыл дверь, чтобы выйти на площадку и проверить щиток, Алексей Головин стал наносить ему удары лезвием топора по разным частям тела. Позже на его теле были обнаружены следы 81 удара, в том числе десять на голове», — приводит подробности уголовного дела издание «Ъ-Прикамье».
Раненый топором Середкин кричал и звал на помощь. На его крики выбежали дети, они стали свидетелями жестокой расправы над их отцом, указывает издание. По версии следствия, мотивом убийства стала ревность — Головин проживал с бывшей супругой Середкина. Накануне трагедии она поссорилась с ним, пригрозив разводом. В ходе судебного процесса экс-сотрудник Росгвардии признал вину в полном объеме. Судебно-медицинская экспертиза признала его вменяемым.
URA.RU писало, что преступление было совершено вечером 9 сентября. Совершив убийство, Головин сам вызвал полицию, после чего был задержан. Сейчас он находится в СИЗО.
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