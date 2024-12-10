Владелец нефтяных фирм из ХМАО получил месторождения для поиска нефти

Нефтяная компания «Казымский», учредителем которой выступает ООО «ГЕО ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖИ» (владелец Тимур Кельгенбаев), получила два участка недр в ХМАО для геологического изучения. Информация появилась в едином госреестре физических лиц.
«ООО НК „Казымский“ получило две лицензии на геологическое изучение недр, включающее поиск и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. Разрешения действуют до 27 июня 2029 года», — говорится в документах, которые есть в распоряжении агентства URA.RU.
Руководителем НК «Казымский» является Тимур Кельгенбаев, совладелец ООО «ГЕО ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖИ», которое выступает учредителем компании. Агентство URA.RU направило запрос в адрес фирмы. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что Тимур Кельгенбаев активно расширяет свой бизнес в нефтегазовом секторе. В 2024 году он зарегистрировал шесть новых компаний, связанных с добычей углеводородов.
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