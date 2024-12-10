10 декабря 2024

Владелец нефтяных фирм из ХМАО получил месторождения для поиска нефти

Компания «Казымский» получила месторождения для поиска нефти в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Владелец нескольких нефтяных компаний в ХМАО получил две лицензии на поиск нефти на месторождениях
Владелец нескольких нефтяных компаний в ХМАО получил две лицензии на поиск нефти на месторождениях Фото:

Нефтяная компания «Казымский», учредителем которой выступает ООО «ГЕО ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖИ» (владелец Тимур Кельгенбаев), получила два участка недр в ХМАО для геологического изучения. Информация появилась в едином госреестре физических лиц.

«ООО НК „Казымский“ получило две лицензии на геологическое изучение недр, включающее поиск и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. Разрешения действуют до 27 июня 2029 года», — говорится в документах, которые есть в распоряжении агентства URA.RU.

Руководителем НК «Казымский» является Тимур Кельгенбаев, совладелец ООО «ГЕО ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖИ», которое выступает учредителем компании. Агентство URA.RU направило запрос в адрес фирмы. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что Тимур Кельгенбаев активно расширяет свой бизнес в нефтегазовом секторе. В 2024 году он зарегистрировал шесть новых компаний, связанных с добычей углеводородов.

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Нефтяная компания «Казымский», учредителем которой выступает ООО «ГЕО ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖИ» (владелец Тимур Кельгенбаев), получила два участка недр в ХМАО для геологического изучения. Информация появилась в едином госреестре физических лиц. «ООО НК „Казымский“ получило две лицензии на геологическое изучение недр, включающее поиск и оценку месторождений полезных ископаемых, а также геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. Разрешения действуют до 27 июня 2029 года», — говорится в документах, которые есть в распоряжении агентства URA.RU. Руководителем НК «Казымский» является Тимур Кельгенбаев, совладелец ООО «ГЕО ГЛОБАЛ ТЕХНОЛОДЖИ», которое выступает учредителем компании. Агентство URA.RU направило запрос в адрес фирмы. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что Тимур Кельгенбаев активно расширяет свой бизнес в нефтегазовом секторе. В 2024 году он зарегистрировал шесть новых компаний, связанных с добычей углеводородов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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