На трассе из Екатеринбурга внедорожник снес две иномарки, есть погибший. Фото, видео

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Правоохранители начали расследование (архивное фото) Фото:

На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган днем 11 декабря водитель Toyota Land Cruiser вылетел на встречную полосу и снес Chevrolet Niva и Skoda Octavia. В результате аварии погибла 44-летняя пассажирка третьей иномарки, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

«70-летний водитель Toyota по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилями», — следует из сообщения. Пострадали также второй пассажир и два водителя Chevrolet и Skoda, их госпитализировали.

Известно, что водитель внедорожника был трезв. Сейчас сотрудники органов внутренних дел проводят расследование.

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На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган днем 11 декабря водитель Toyota Land Cruiser вылетел на встречную полосу и снес Chevrolet Niva и Skoda Octavia. В результате аварии погибла 44-летняя пассажирка третьей иномарки, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «70-летний водитель Toyota по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилями», — следует из сообщения. Пострадали также второй пассажир и два водителя Chevrolet и Skoda, их госпитализировали. Известно, что водитель внедорожника был трезв. Сейчас сотрудники органов внутренних дел проводят расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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