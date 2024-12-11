На трассе из Екатеринбурга внедорожник снес две иномарки, есть погибший. Фото, видео

11 декабря 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Правоохранители начали расследование (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган днем 11 декабря водитель Toyota Land Cruiser вылетел на встречную полосу и снес Chevrolet Niva и Skoda Octavia. В результате аварии погибла 44-летняя пассажирка третьей иномарки, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «70-летний водитель Toyota по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилями», — следует из сообщения. Пострадали также второй пассажир и два водителя Chevrolet и Skoda, их госпитализировали. Известно, что водитель внедорожника был трезв. Сейчас сотрудники органов внутренних дел проводят расследование. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган днем 11 декабря водитель Toyota Land Cruiser вылетел на встречную полосу и снес Chevrolet Niva и Skoda Octavia. В результате аварии погибла 44-летняя пассажирка третьей иномарки, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции. «70-летний водитель Toyota по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилями», — следует из сообщения. Пострадали также второй пассажир и два водителя Chevrolet и Skoda, их госпитализировали. Известно, что водитель внедорожника был трезв. Сейчас сотрудники органов внутренних дел проводят расследование.