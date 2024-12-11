На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган днем 11 декабря водитель Toyota Land Cruiser вылетел на встречную полосу и снес Chevrolet Niva и Skoda Octavia. В результате аварии погибла 44-летняя пассажирка третьей иномарки, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
«70-летний водитель Toyota по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилями», — следует из сообщения. Пострадали также второй пассажир и два водителя Chevrolet и Skoda, их госпитализировали.
Известно, что водитель внедорожника был трезв. Сейчас сотрудники органов внутренних дел проводят расследование.
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