Губернатор Текслер назвал условия для строительства новой арены «Трактор»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер после «Прямой линии», отвечая на вопросы журналистов, определил условия для строительства новой ледовой арены ХК «Трактор». По его словам, главным из них является чемпионство.
«Будет кубок — будет арена. Я уже говорил про это нашим хоккеистам. Планов много по строительству спортивных объектов», — передает слова Текслера корреспондент URA.RU.
Действующая ледовая арена вмещает в себя 7500 человек. На каждую домашнюю игру ХК «Трактор» она заполнена до отказа. Строительство более вмещаемой арены могло бы решить эту проблему, учитывая повышение уровня привлекательности хоккея в области.
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