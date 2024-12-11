Росбалт: гендиректора «Ленфильма» сняли с должности

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Эдуард Суворов, предположительно, снят с должности директора «Ленфильма» Фото:

С должности гендиректора киностудии «Ленфильм» снят Эдуард Суворов. Об этом сообщают источники издания РосБалта. При этом официально о кадровых перестановках не сообщалось.

«На киностудии „Ленфильм“ меняется руководство, рассказал источник „РосБалта“, знакомый с ситуацией. По его словам, с должности снят генеральный директор студии Эдуард Суворов», — передает агентство, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. При этом на официальном сайте «Ленфильма» Суворов указан в своей текущей должности.

Суворов был назначен на должность гендиректора студии в августе 2024 года. До этого он на протяжении полугода исполнял обязанности руководителя. С 2022 года был помощником своего предшественника.

Ранее Суворов работал в комитете Госдумы по культуре. Трудился в различных корпорациях и коммерческих структурах, также курировал проекты холдинга «Базовый элемент» Олега Дерипаски.

«Ленфильм» — старейшая кинокомпания России. Она была учреждена еще 30 апреля 1918 года. Расположена в Санкт-Петербурге.

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С должности гендиректора киностудии «Ленфильм» снят Эдуард Суворов. Об этом сообщают источники издания РосБалта. При этом официально о кадровых перестановках не сообщалось. «На киностудии „Ленфильм“ меняется руководство, рассказал источник „РосБалта“, знакомый с ситуацией. По его словам, с должности снят генеральный директор студии Эдуард Суворов», — передает агентство, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. При этом на официальном сайте «Ленфильма» Суворов указан в своей текущей должности. Суворов был назначен на должность гендиректора студии в августе 2024 года. До этого он на протяжении полугода исполнял обязанности руководителя. С 2022 года был помощником своего предшественника. Ранее Суворов работал в комитете Госдумы по культуре. Трудился в различных корпорациях и коммерческих структурах, также курировал проекты холдинга «Базовый элемент» Олега Дерипаски. «Ленфильм» — старейшая кинокомпания России. Она была учреждена еще 30 апреля 1918 года. Расположена в Санкт-Петербурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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