Росбалт: гендиректора «Ленфильма» сняли с должности

11 декабря 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Эдуард Суворов, предположительно, снят с должности директора «Ленфильма» Фото: Сайт lenfilm.ru С должности гендиректора киностудии «Ленфильм» снят Эдуард Суворов. Об этом сообщают источники издания РосБалта. При этом официально о кадровых перестановках не сообщалось. «На киностудии „Ленфильм“ меняется руководство, рассказал источник „РосБалта“, знакомый с ситуацией. По его словам, с должности снят генеральный директор студии Эдуард Суворов», — передает агентство, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. При этом на официальном сайте «Ленфильма» Суворов указан в своей текущей должности. Суворов был назначен на должность гендиректора студии в августе 2024 года. До этого он на протяжении полугода исполнял обязанности руководителя. С 2022 года был помощником своего предшественника. Ранее Суворов работал в комитете Госдумы по культуре. Трудился в различных корпорациях и коммерческих структурах, также курировал проекты холдинга «Базовый элемент» Олега Дерипаски. «Ленфильм» — старейшая кинокомпания России. Она была учреждена еще 30 апреля 1918 года. Расположена в Санкт-Петербурге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С должности гендиректора киностудии «Ленфильм» снят Эдуард Суворов. Об этом сообщают источники издания РосБалта. При этом официально о кадровых перестановках не сообщалось. «На киностудии „Ленфильм“ меняется руководство, рассказал источник „РосБалта“, знакомый с ситуацией. По его словам, с должности снят генеральный директор студии Эдуард Суворов», — передает агентство, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. При этом на официальном сайте «Ленфильма» Суворов указан в своей текущей должности. Суворов был назначен на должность гендиректора студии в августе 2024 года. До этого он на протяжении полугода исполнял обязанности руководителя. С 2022 года был помощником своего предшественника. Ранее Суворов работал в комитете Госдумы по культуре. Трудился в различных корпорациях и коммерческих структурах, также курировал проекты холдинга «Базовый элемент» Олега Дерипаски. «Ленфильм» — старейшая кинокомпания России. Она была учреждена еще 30 апреля 1918 года. Расположена в Санкт-Петербурге.