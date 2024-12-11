В Челябинске косметолог предлагает разглаживать морщины утюгом и пылесосом. Видео

11 декабря 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

Челябинка утверждает, что ее методы должны справиться с морщинами лучше филлеров Фото: Размик Закарян © URA.RU Косметолог из Челябинска предлагает нетрадиционными методами разглаживать морщины. В своих соцсетях она советует улучшать кожу с помощью скалки, утюга или пылесоса, тем самым обещая зрителям гладкость лица. Однако сама косметолог не испытывает данные техники на клиентах. «Утюжить лицо и раскатывать морщины скалкой предлагает подписчицам косметолог из Челябинска. 58-летняя Шалала утверждает, что она — косметолог-эстетист с общим стажем 17 лет. Косметолог регулярно постит видео, в которых раздает советы, как сохранить красоту с помощью подручных средств: скалки, пылесоса, утюга, предварительно разогретого на батарее», — пишут в telegram-канале SHOT. На клиентах челябинская косметолог такими методами не пользуется. Как заявил SHOT, по мнению традиционного косметолога массаж лица пылесосом может быть опасным для верхних слоев кожи. Такой способ может имитировать вакуумный массаж, который также назначается индивидуально. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Косметолог из Челябинска предлагает нетрадиционными методами разглаживать морщины. В своих соцсетях она советует улучшать кожу с помощью скалки, утюга или пылесоса, тем самым обещая зрителям гладкость лица. Однако сама косметолог не испытывает данные техники на клиентах. «Утюжить лицо и раскатывать морщины скалкой предлагает подписчицам косметолог из Челябинска. 58-летняя Шалала утверждает, что она — косметолог-эстетист с общим стажем 17 лет. Косметолог регулярно постит видео, в которых раздает советы, как сохранить красоту с помощью подручных средств: скалки, пылесоса, утюга, предварительно разогретого на батарее», — пишут в telegram-канале SHOT. На клиентах челябинская косметолог такими методами не пользуется. Как заявил SHOT, по мнению традиционного косметолога массаж лица пылесосом может быть опасным для верхних слоев кожи. Такой способ может имитировать вакуумный массаж, который также назначается индивидуально.