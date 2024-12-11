В Челябинске будут судить медика, обвиняемого в гибели 9-летнего ребенка

11 декабря 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Женщина предстанет перед судом (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске под суд отправили заведующую оперативным отделом медицинского учреждения города, из-за действий которой, как считает следствие, скончался 9-летний мальчик. Ее будут судить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. «По версии следствия, обвиняемая допустила к работе в сектор по приему вызовов скорой медицинской помощи сотрудника, не имеющего профессионального образования и не являющегося медицинским работником. Он 11 декабря 2022 года в вечернее время допустил дефект оформления вызова в программном комплексе АДИС, что обусловило ненаправление к 9-летнему ребенку бригады скорой медицинской помощи», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. При этом, исходя из симптомов, описываемых матерью ребенка, возможность вызова бригады врачей имелась. Если бы не ошибка итог мог быть другим. А так матери пришлось самостоятельно везти сына в больницу, где он скончался через непродолжительное время. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске под суд отправили заведующую оперативным отделом медицинского учреждения города, из-за действий которой, как считает следствие, скончался 9-летний мальчик. Ее будут судить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. «По версии следствия, обвиняемая допустила к работе в сектор по приему вызовов скорой медицинской помощи сотрудника, не имеющего профессионального образования и не являющегося медицинским работником. Он 11 декабря 2022 года в вечернее время допустил дефект оформления вызова в программном комплексе АДИС, что обусловило ненаправление к 9-летнему ребенку бригады скорой медицинской помощи», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. При этом, исходя из симптомов, описываемых матерью ребенка, возможность вызова бригады врачей имелась. Если бы не ошибка итог мог быть другим. А так матери пришлось самостоятельно везти сына в больницу, где он скончался через непродолжительное время.