В Челябинске будут судить медика, обвиняемого в гибели 9-летнего ребенка

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Женщина предстанет перед судом (фото из архива) Фото:

В Челябинске под суд отправили заведующую оперативным отделом медицинского учреждения города, из-за действий которой, как считает следствие, скончался 9-летний мальчик. Ее будут судить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

«По версии следствия, обвиняемая допустила к работе в сектор по приему вызовов скорой медицинской помощи сотрудника, не имеющего профессионального образования и не являющегося медицинским работником. Он 11 декабря 2022 года в вечернее время допустил дефект оформления вызова в программном комплексе АДИС, что обусловило ненаправление к 9-летнему ребенку бригады скорой медицинской помощи», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

При этом, исходя из симптомов, описываемых матерью ребенка, возможность вызова бригады врачей имелась. Если бы не ошибка итог мог быть другим. А так матери пришлось самостоятельно везти сына в больницу, где он скончался через непродолжительное время.

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В Челябинске под суд отправили заведующую оперативным отделом медицинского учреждения города, из-за действий которой, как считает следствие, скончался 9-летний мальчик. Ее будут судить за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. «По версии следствия, обвиняемая допустила к работе в сектор по приему вызовов скорой медицинской помощи сотрудника, не имеющего профессионального образования и не являющегося медицинским работником. Он 11 декабря 2022 года в вечернее время допустил дефект оформления вызова в программном комплексе АДИС, что обусловило ненаправление к 9-летнему ребенку бригады скорой медицинской помощи», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. При этом, исходя из симптомов, описываемых матерью ребенка, возможность вызова бригады врачей имелась. Если бы не ошибка итог мог быть другим. А так матери пришлось самостоятельно везти сына в больницу, где он скончался через непродолжительное время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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