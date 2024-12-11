ФАДН намерено запретить диаспорам диктовать свои правила в России

Федеральное агентство по делам национальностей готовит поправки в закон «О некоммерческих организациях», предлагая запретить этнические НКО. Так удастся устранить нормы, позволяющие диаспорам не только работать без ограничений, но и устанавливать свои правила в регионах России.
Агентство предлагает ввести норму, чтобы в этнических НКО россиян было больше, чем иностранцев. Руководитель ФАДН Игорь Баринов рассказал URA.RU, что законопроект выведет из тени те организации, которые не являются НКА, но при этом в соответствии с федеральным законом «О некоммерческих организациях» осуществляют деятельность по «защите национальных интересов» тех или иных заинтересованных групп.
Также ФАДН предлагает очертить рамки иностранного финансирования. Оно должно осуществляться только в целях сохранения и поддержки этнокультурного и языкового многообразия России, укрепления единства многонационального народа, обеспечения межнационального и межрелигиозного согласия.
«Сейчас все так называемые диаспоральные, земляческие организации могут быть зарегистрированы в любой организационно-правовой форме и для регуляторов со стороны государства находятся в „слепой зоне“», — поясняет Баринов. Поправки в закон позволят конкретизировать цели их деятельности, а при необходимости даже ограничить.
Игорь Баринов заметил, что пора бы уже разобраться в терминологии. И не записывать «всех, кто не русский, в диаспоры».
«Вообще-то легального, законного определения диаспоры нет, — говорит Баринов. — Зато есть определения национально-культурной автономии. И есть список этих самых автономий. Их всего-то 1200. На фоне „218 тысяч некоммерческих организаций, из которых, по различным оценкам, осуществляют деятельность в этнокультурной сфере от 3 до 6 тысяч“, однозначная идентификация которых затруднительна, попахивает шельмованием. НКА не равно диаспоре».
Новый законопроект позволит отмаркировать этнокультурные организации через их названия. Так их можно будет хотя бы посчитать. «Мнений может быть множество, — подытожил руководитель ФАДН в беседе с агентством URA.RU. — Но перед тем, как делать выводы, стоило бы текст законопроекта почитать и с действующим законодательством познакомиться».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.