Движение на дороге затруднено из-за ДТП
Огромная пробка скопилась в обе стороны на ул. Соликамская в Перми. Незадолго до этого там сбили женщину.
«В 16:45 на ул. Соликамская HAVAL сбил 60-летнюю женщину, которая переходила дорогу по неконтролируемому пешеходному переходу. У нее многочисленные травмы, медики отправили ее в больницу», — пишет 59.RU со ссылкой на пресс-службу полиции Прикамья. По данным сервиса «Яндекс Карты» из-за ДТП на Соликамской скопилась пробка в обе стороны.
На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют все обстоятельства случившегося.
Движение затруднено в обе стороны
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