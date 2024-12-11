В Перми на дороге, где сбили женщину, скопилась огромная пробка. Скрин

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Движение на дороге затруднено из-за ДТП
Движение на дороге затруднено из-за ДТП Фото:

Огромная пробка скопилась в обе стороны на ул. Соликамская в Перми. Незадолго до этого там сбили женщину.

«В 16:45 на ул. Соликамская HAVAL сбил 60-летнюю женщину, которая переходила дорогу по неконтролируемому пешеходному переходу. У нее многочисленные травмы, медики отправили ее в больницу», — пишет 59.RU со ссылкой на пресс-службу полиции Прикамья. По данным сервиса «Яндекс Карты» из-за ДТП на Соликамской скопилась пробка в обе стороны.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют все обстоятельства случившегося.

Движение затруднено в обе стороны
Движение затруднено в обе стороны
Фото:

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Огромная пробка скопилась в обе стороны на ул. Соликамская в Перми. Незадолго до этого там сбили женщину. «В 16:45 на ул. Соликамская HAVAL сбил 60-летнюю женщину, которая переходила дорогу по неконтролируемому пешеходному переходу. У нее многочисленные травмы, медики отправили ее в больницу», — пишет 59.RU со ссылкой на пресс-службу полиции Прикамья. По данным сервиса «Яндекс Карты» из-за ДТП на Соликамской скопилась пробка в обе стороны. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют все обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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