Экоцентры «Югра Собирает» вошли в топ-5 в федеральном конкурсе «Зеленая Премия»

© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение лучших проектов прошло в рамках торжественного мероприятия в Москве
Награждение лучших проектов прошло в рамках торжественного мероприятия в Москве Фото:

Экопроект «Югра Собирает», который реализует в регионе регоператор по обращению с ТКО «Югра-Экология», вошел в пятерку лучших в номинации «Экологические центры». Всего комиссия рассмотрела свыше 13 тысяч заявок. На очном этапе конкурса команда регоператора представила жюри и участникам свои экопросветительские проекты и программу поощрения для образовательных учреждений «Экокопилка». В пресс-службе компании URA.RU рассказали, что оценка работы жюри «Зеленой Премии» крайне важна для большой команды предприятия.

«Для жителей Югры, маленьких и, что сложнее, больших, мы выступаем гарантом достижения конечной цели: батарейки доедут до Ярославля, макулатура после окончания всероссийской акции уедет в Свердловскую область, а не попадет в мусоровоз, добрые крышечки детские сады и школы собирают не для соревнований, кто больше, а для помощи конкретным детям с ограниченными возможностями. Оценка нашей работы жюри „Зеленой Премии“ крайне важна для большой команды компании», — сказал руководитель предприятия Максим Медведев.

По инициативе регоператора в крупнейших городах округа созданы экоцентры «Югра Собирает». В конце этого года в планах отметить новоселье еще в одном центре в Сургуте, на Югорском тракте. Он построен в новом формате, с отдельным залом для проведения лекций и мастер-классов. Тысячи жителей округа поддерживают мероприятия, проводимые в рамках данного проекта: например, в Экозабеге участвуют все муниципалитеты Югры.

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев во время финала конкурса отметил: «Важно, что наш конкурс — это возможность помочь, в том числе финансово, развитию прорывных идей. Причем это может быть и маленький локальный проект — нам отрадно, что он станет более заметным благодаря премии».

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Экопроект «Югра Собирает», который реализует в регионе регоператор по обращению с ТКО «Югра-Экология», вошел в пятерку лучших в номинации «Экологические центры». Всего комиссия рассмотрела свыше 13 тысяч заявок. На очном этапе конкурса команда регоператора представила жюри и участникам свои экопросветительские проекты и программу поощрения для образовательных учреждений «Экокопилка». В пресс-службе компании URA.RU рассказали, что оценка работы жюри «Зеленой Премии» крайне важна для большой команды предприятия. «Для жителей Югры, маленьких и, что сложнее, больших, мы выступаем гарантом достижения конечной цели: батарейки доедут до Ярославля, макулатура после окончания всероссийской акции уедет в Свердловскую область, а не попадет в мусоровоз, добрые крышечки детские сады и школы собирают не для соревнований, кто больше, а для помощи конкретным детям с ограниченными возможностями. Оценка нашей работы жюри „Зеленой Премии“ крайне важна для большой команды компании», — сказал руководитель предприятия Максим Медведев. По инициативе регоператора в крупнейших городах округа созданы экоцентры «Югра Собирает». В конце этого года в планах отметить новоселье еще в одном центре в Сургуте, на Югорском тракте. Он построен в новом формате, с отдельным залом для проведения лекций и мастер-классов. Тысячи жителей округа поддерживают мероприятия, проводимые в рамках данного проекта: например, в Экозабеге участвуют все муниципалитеты Югры. Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев во время финала конкурса отметил: «Важно, что наш конкурс — это возможность помочь, в том числе финансово, развитию прорывных идей. Причем это может быть и маленький локальный проект — нам отрадно, что он станет более заметным благодаря премии».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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