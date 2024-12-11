Реагенты, которые перевозил грузовик, выпали на дорогу
На трассе в районе села Платошино (Пермский край) столкнулись два большегруза. Один из них вез противогололедную смесь. Видеозапись с места аварии была опубликована в telegram-канале «Мой город Пермь».
На кадрах видно, как один из грузовиков развернуло после столкновения, а груз выпал на трассу. «Что там, сахар? Это галит, галит! Который насыпают на дорогу в качестве противогололедного реагента», — пришли к выводу очевидцы аварии.
На месте аварии работают экстренные службы. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой Госавтоинспекции, чтобы узнать причины аварии. Ответ ожидается.
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