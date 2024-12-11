Фура с реагентами попала в ДТП на пермской трассе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Реагенты, которые перевозил грузовик, выпали на дорогу
Реагенты, которые перевозил грузовик, выпали на дорогу Фото:

На трассе в районе села Платошино (Пермский край) столкнулись два большегруза. Один из них вез противогололедную смесь. Видеозапись с места аварии была опубликована в telegram-канале «Мой город Пермь».

На кадрах видно, как один из грузовиков развернуло после столкновения, а груз выпал на трассу. «Что там, сахар? Это галит, галит! Который насыпают на дорогу в качестве противогололедного реагента», — пришли к выводу очевидцы аварии.

На месте аварии работают экстренные службы. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой Госавтоинспекции, чтобы узнать причины аварии. Ответ ожидается.

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На трассе в районе села Платошино (Пермский край) столкнулись два большегруза. Один из них вез противогололедную смесь. Видеозапись с места аварии была опубликована в telegram-канале «Мой город Пермь». На кадрах видно, как один из грузовиков развернуло после столкновения, а груз выпал на трассу. «Что там, сахар? Это галит, галит! Который насыпают на дорогу в качестве противогололедного реагента», — пришли к выводу очевидцы аварии. На месте аварии работают экстренные службы. URA.RU направило запрос в пресс-службу краевой Госавтоинспекции, чтобы узнать причины аварии. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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