ЕС согласовал 15-й пакет антироссийских санкций

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Послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ
Послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении РФ Фото:

ЕС согласовал 15-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщило председательство Венгрии в Совете Евросоюза.

«Послы только что согласовали 15-й пакет санкций [против России — ред.]», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X. В рамках нового пакета будут введены новые ограничительные меры, которые расширят список организаций и граждан РФ, находящихся в стоп-листе ЕС. Кроме того, санкции затронут деятельность определенных судов из третьих стран, которые оказывают поддержку России.

Ранее ЕС не смог согласовать новый пакет антироссийских санкций из-за позиции Латвии и Литвы, так как он предполагал продление положения, позволяющего западным фирмам продолжать работать в России, несмотря на действующие ограничения, передает RT. Уточняется, что в рамках нового санкционного пакета в ЕС намерены увеличить до 75 число танкеров, против которых введут ограничительные меры, передает 360.ru.

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ЕС согласовал 15-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщило председательство Венгрии в Совете Евросоюза. «Послы только что согласовали 15-й пакет санкций [против России — ред.]», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X. В рамках нового пакета будут введены новые ограничительные меры, которые расширят список организаций и граждан РФ, находящихся в стоп-листе ЕС. Кроме того, санкции затронут деятельность определенных судов из третьих стран, которые оказывают поддержку России. Ранее ЕС не смог согласовать новый пакет антироссийских санкций из-за позиции Латвии и Литвы, так как он предполагал продление положения, позволяющего западным фирмам продолжать работать в России, несмотря на действующие ограничения, передает RT. Уточняется, что в рамках нового санкционного пакета в ЕС намерены увеличить до 75 число танкеров, против которых введут ограничительные меры, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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