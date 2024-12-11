ЕС согласовал 15-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщило председательство Венгрии в Совете Евросоюза.
«Послы только что согласовали 15-й пакет санкций [против России — ред.]», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсети X. В рамках нового пакета будут введены новые ограничительные меры, которые расширят список организаций и граждан РФ, находящихся в стоп-листе ЕС. Кроме того, санкции затронут деятельность определенных судов из третьих стран, которые оказывают поддержку России.
Ранее ЕС не смог согласовать новый пакет антироссийских санкций из-за позиции Латвии и Литвы, так как он предполагал продление положения, позволяющего западным фирмам продолжать работать в России, несмотря на действующие ограничения, передает RT. Уточняется, что в рамках нового санкционного пакета в ЕС намерены увеличить до 75 число танкеров, против которых введут ограничительные меры, передает 360.ru.
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