Путин объяснил, как ИИ поможет семьям с небольшими доходами

Путин: ИИ поможет малоимущим семьям заниматься учебой без репетиторов
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин заявил, что ИИ не сможет заменить учителей
Путин заявил, что ИИ не сможет заменить учителей Фото:

Благодаря искусственному интеллекту малоимущие семьи смогут заниматься учебой и получать доступ к образовательным инструментам, не прибегая к помощи репетиторов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Для семей с небольшими доходами крайне важно иметь доступ к образовательным инструментам, не прибегая к помощи репетиторов, на которых у них нет денег», — заявил Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Во время своего выступления президент РФ также отметил, что ИИ не должен заменять учителей, а должен их дополнять. Однако он не исключил того факта, что эта грань когда-то «сотрется». 

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Благодаря искусственному интеллекту малоимущие семьи смогут заниматься учебой и получать доступ к образовательным инструментам, не прибегая к помощи репетиторов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Для семей с небольшими доходами крайне важно иметь доступ к образовательным инструментам, не прибегая к помощи репетиторов, на которых у них нет денег», — заявил Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Во время своего выступления президент РФ также отметил, что ИИ не должен заменять учителей, а должен их дополнять. Однако он не исключил того факта, что эта грань когда-то «сотрется». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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