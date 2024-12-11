Путин объяснил, как ИИ поможет семьям с небольшими доходами

Благодаря искусственному интеллекту малоимущие семьи смогут заниматься учебой и получать доступ к образовательным инструментам, не прибегая к помощи репетиторов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Для семей с небольшими доходами крайне важно иметь доступ к образовательным инструментам, не прибегая к помощи репетиторов, на которых у них нет денег», — заявил Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
Во время своего выступления президент РФ также отметил, что ИИ не должен заменять учителей, а должен их дополнять. Однако он не исключил того факта, что эта грань когда-то «сотрется».
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