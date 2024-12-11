В Екатеринбурге иномарка влетела в многоквартирный дом, на месте МЧС. Фото

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На место аварии прибыли экстренные службы (архивное фото)
На место аварии прибыли экстренные службы (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге кроссовер Hyundai Creta въехал в многоквартирный дом на улице Малышева, 158 (жилой район Втузгородок). Очевидцы запечатлели на фотографиях последствия аварии, в которой участвовали сотрудники МЧС.

«На улице Малышева, 158 машина влетела в дом», — передает telegram-канал «Бандитский ЕКБ». Судя по кадрам, помимо бригады спасателей на место приехали и сотрудники полиции.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Машина въехала в дом на ул. Малышева
Машина въехала в дом на ул. Малышева
Фото:
На ликвидацию последствий ДТП приехали сотрудники полиции и МЧС
На ликвидацию последствий ДТП приехали сотрудники полиции и МЧС
Фото:

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В Екатеринбурге кроссовер Hyundai Creta въехал в многоквартирный дом на улице Малышева, 158 (жилой район Втузгородок). Очевидцы запечатлели на фотографиях последствия аварии, в которой участвовали сотрудники МЧС. «На улице Малышева, 158 машина влетела в дом», — передает telegram-канал «Бандитский ЕКБ». Судя по кадрам, помимо бригады спасателей на место приехали и сотрудники полиции. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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