На место аварии прибыли экстренные службы (архивное фото)
В Екатеринбурге кроссовер Hyundai Creta въехал в многоквартирный дом на улице Малышева, 158 (жилой район Втузгородок). Очевидцы запечатлели на фотографиях последствия аварии, в которой участвовали сотрудники МЧС.
«На улице Малышева, 158 машина влетела в дом», — передает telegram-канал «Бандитский ЕКБ». Судя по кадрам, помимо бригады спасателей на место приехали и сотрудники полиции.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Машина въехала в дом на ул. Малышева
На ликвидацию последствий ДТП приехали сотрудники полиции и МЧС
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!