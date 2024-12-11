Курганская группа «Братья LUMIERE» заявила о завершении карьеры

В Кургане музыканты известного коллектива «Братья LUMIERE» сообщили о том, что группы больше нет. Пост об этом они выложили на официальной странице группы в соцсети «ВКонтакте».
«Мы приостанавливаем деятельность группы „Братья LUMIERЕ“. Уважаемая публика, восемь замечательных лет с Вами — это настоящий подарок. От всей души благодарим всех за поддержку и любовь, обнимаем каждого слушателя, музыканта и организатора, осветителя и звукорежиссера», — написали участники группы.
В составе группы, которая на протяжении восьми лет радовала публику рок-хитами, были Александр Волосников (клавишные), Слава Вагин (электрогитара), Илья Алпаткин (ударные) и Павел Девяшин (бас-гитара, вокал). Они профессионально исполняли песни групп «Кино» и «Nautilus Pompilius» и были участниками многих ярких музыкальных событий.
Заявление группы о завершении карьеры очень расстроило горожан. Поклонники поблагодарили парней за творчество. Причину ухода со сцены «Братья LUMIER» назвали очень завуалированно. На вопрос фанатов о том, что побудило их принять такое решение, музыканты ответили: «Ряд определенных событий, возможно просто пришло время».
Однако надежда на то, что курганцы их еще услышат, осталась. «Встретимся ли мы когда-нибудь снова? Время покажет. Ну а пока жмем руку, но не прощаемся...» — заключили музыканты.
Решение группы «Братья LUMIER» приостановить свою деятельность произошло на фоне значительных изменений на музыкальной арене Кургана, отмеченных уходом в андеграунд организатора популярных рок-концертов Романа Можельского. Эти события подчеркивают тенденцию к изменениям в местной культурной жизни, возможно, указывая на новый этап в развитии рок-музыки в регионе.
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