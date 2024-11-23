23 ноября 2024

Экс-замдиректора филармонии Кургана дал последний рок-концерт и ушел в андеграунд. Видео

Курганцы устроили аншлаг на рок-концерте в филармонии
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Любители рока «зажгли» в филармонии
Любители рока «зажгли» в филармонии Фото:

В Курганской филармонии с аншлагом прошел рок-концерт, на котором его организатор Роман Можельский заявил, что уходит в андеграунд. Об этом рассказала подписчикам жительница Кургана Елена Овчинникова. Можельский ранее занимал пост замдиректора филармонии.

«Третий квартирник „Классика русского рока“ в Курганской филармонии стал, пожалуй, самым скандальным концертом года. Юные поклонники рока с ирокезами, плакатами, портретами любимцев, флагами танцевали и подпевали музыкантам в зале, где был аншлаг. Роман Можельский сказал, что „Квартирник“ окончательно уходит в андеграунд, и ему плевать на деньги», — написала Овчинникова в посте на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Рок-музыканты из Екатеринбурга, Челябинска, Кургана и Тюмени исполнили песни из репертуара групп — «Сплин», «Звери», «Сектор газа», отметила Овчинникова. Она добавила, что выступления были высокопрофессиональными.

Ранее Можельский обратился к своим подписчикам с просьбой отписаться от его сообщества «Квартирник 45» в соцсети «ВКонтакте», чтобы избежать попадания в новый «реестр блогеров». По его словам, в будущем сообщество будет функционировать как закрытая группа с ограниченным числом участников. 

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В Курганской филармонии с аншлагом прошел рок-концерт, на котором его организатор Роман Можельский заявил, что уходит в андеграунд. Об этом рассказала подписчикам жительница Кургана Елена Овчинникова. Можельский ранее занимал пост замдиректора филармонии. «Третий квартирник „Классика русского рока“ в Курганской филармонии стал, пожалуй, самым скандальным концертом года. Юные поклонники рока с ирокезами, плакатами, портретами любимцев, флагами танцевали и подпевали музыкантам в зале, где был аншлаг. Роман Можельский сказал, что „Квартирник“ окончательно уходит в андеграунд, и ему плевать на деньги», — написала Овчинникова в посте на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Рок-музыканты из Екатеринбурга, Челябинска, Кургана и Тюмени исполнили песни из репертуара групп — «Сплин», «Звери», «Сектор газа», отметила Овчинникова. Она добавила, что выступления были высокопрофессиональными. Ранее Можельский обратился к своим подписчикам с просьбой отписаться от его сообщества «Квартирник 45» в соцсети «ВКонтакте», чтобы избежать попадания в новый «реестр блогеров». По его словам, в будущем сообщество будет функционировать как закрытая группа с ограниченным числом участников. 
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