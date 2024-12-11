11 декабря 2024

Росавиация: в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту ввели ограничения в целях обеспечения безопасности
В аэропорту ввели ограничения в целях обеспечения безопасности Фото:

Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Сочи с 19.32 (мск) 11 декабря для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщает официальный пресс-релиз агентства.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 19.32 мск, 11 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи (код САО:URSS)», — говорится в сообщении Росавиации, на которое ссылается РИА Новости. В результате данных ограничений аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

Росавиация подчеркивает, что все задействованные службы, включая экипажи воздушных судов и авиадиспетчеры, принимают все необходимые меры для поддержания безопасности полетов. Обеспечение безопасности является главным приоритетом в данных условиях.

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Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Сочи с 19.32 (мск) 11 декабря для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщает официальный пресс-релиз агентства. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 19.32 мск, 11 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи (код САО:URSS)», — говорится в сообщении Росавиации, на которое ссылается РИА Новости. В результате данных ограничений аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Росавиация подчеркивает, что все задействованные службы, включая экипажи воздушных судов и авиадиспетчеры, принимают все необходимые меры для поддержания безопасности полетов. Обеспечение безопасности является главным приоритетом в данных условиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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