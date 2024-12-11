Росавиация: в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты

Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Сочи с 19.32 (мск) 11 декабря для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщает официальный пресс-релиз агентства.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 19.32 мск, 11 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи (код САО:URSS)», — говорится в сообщении Росавиации, на которое ссылается РИА Новости. В результате данных ограничений аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
Росавиация подчеркивает, что все задействованные службы, включая экипажи воздушных судов и авиадиспетчеры, принимают все необходимые меры для поддержания безопасности полетов. Обеспечение безопасности является главным приоритетом в данных условиях.
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