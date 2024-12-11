В ХМАО расширят меры поддержки для семей погибших бойцов СВО

Семьи погибших участников СВО смогут получить выплату в три миллиона рублей даже в случае, если они более не проживают в ХМАО. Это касается тех, кто зарегистрирован по месту жительства в Тюменской области или ЯНАО, сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.
«Продолжаем адресно донастраивать меры поддержки участников СВО и их близких, в том числе на основе запросов, полученных на встрече с семьями югорских военнослужащих. Распространяем право на получение меры поддержки в размере трех миллионов рублей на членов семей погибших участников СВО, проживавших в автономном округе и зарегистрированных по месту жительства в Тюменской области или Ямало-Ненецком автономном округе», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Также идет работа по закреплению по онлайн-подачи заявлений для предоставления мер поддержки. Югорчане смогут отправлять их через портал «Госуслуги».
В ХМАО могут появиться бесплатные няни для семей бойцов СВО. По задумке, соцработник, имеющий специальное образование, должен будет приходить к югорчанкам на 2-3 часа два раза в неделю, чтобы они смогли уделить время бытовым вопросам.
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