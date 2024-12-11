11 декабря 2024

В Дубае при участии России прошла закрытая встреча пяти ядерных держав

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Россия приняла участие во встрече ядерных держав
Россия приняла участие во встрече ядерных держав Фото:

Россия, США, Китай, Франция и Великобритания провели закрытую встречу ядерных держав в Дубае ОАЭ. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Встреча представителей ядерной „пятерки“ прошла в Дубае еще 4 декабря, однако сообщил о ней МИД КНР только 10 декабря. Это были первые полноценные консультации в рамках годового председательства Китая в формате ядерной „пятерки“. Ключевой темой встречи, как следует из сообщения МИД КНР, стали ядерные доктрины», — сообщает «Коммерсант».

Президент России Владимир Путин 19 ноября 2024 года подписал указ, который утверждает новую ядерную доктрину страны — «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Последнее обновление доктрины проходило в 2020 году. Подробнее в материале URA.RU.

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Россия, США, Китай, Франция и Великобритания провели закрытую встречу ядерных держав в Дубае ОАЭ. Об этом сообщает «Коммерсант». «Встреча представителей ядерной „пятерки“ прошла в Дубае еще 4 декабря, однако сообщил о ней МИД КНР только 10 декабря. Это были первые полноценные консультации в рамках годового председательства Китая в формате ядерной „пятерки“. Ключевой темой встречи, как следует из сообщения МИД КНР, стали ядерные доктрины», — сообщает «Коммерсант». Президент России Владимир Путин 19 ноября 2024 года подписал указ, который утверждает новую ядерную доктрину страны — «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Последнее обновление доктрины проходило в 2020 году. Подробнее в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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