В Дубае при участии России прошла закрытая встреча пяти ядерных держав

Россия, США, Китай, Франция и Великобритания провели закрытую встречу ядерных держав в Дубае ОАЭ. Об этом сообщает «Коммерсант».
«Встреча представителей ядерной „пятерки“ прошла в Дубае еще 4 декабря, однако сообщил о ней МИД КНР только 10 декабря. Это были первые полноценные консультации в рамках годового председательства Китая в формате ядерной „пятерки“. Ключевой темой встречи, как следует из сообщения МИД КНР, стали ядерные доктрины», — сообщает «Коммерсант».
Президент России Владимир Путин 19 ноября 2024 года подписал указ, который утверждает новую ядерную доктрину страны — «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Последнее обновление доктрины проходило в 2020 году. Подробнее в материале URA.RU.
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