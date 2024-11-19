Путин утвердил новую доктрину ядерного сдерживания: что изменилось

Президент России Владимир Путин подписал указ, который утверждает новую ядерную доктрину страны — «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Последнее обновление доктрины проходило в 2020 году. Основные положения новой политики ядерного сдерживания — в материале URA.RU.
Базовый принцип новой доктрины
Основной принцип новой доктрины заключается в том, что ядерное оружие рассматривается как крайняя мера для защиты суверенитета страны. В связи с появлением новых военных вызовов и угроз, Россия вынуждена была пересмотреть критерии, при которых возможно использование ядерного оружия.
Условия для применения ядерного оружия
Среди ключевых условий для возможного применения ядерного оружия указываются агрессия со стороны неядерных государств, поддерживаемых ядерными державами, что будет восприниматься как совместное нападение. Критическая угроза суверенитету России, даже с использованием обычного оружия, также может стать основанием для ядерного ответа.
Защита союзных государств
Особое внимание в доктрине уделяется защите Белоруссии, как участника Союзного государства. Любая агрессия в отношении Белоруссии рассматривается как нападение на Россию, что может вызвать ядерный ответ.
Ответ на военные угрозы
Дополнительно доктрина детализирует список военных угроз, которые могут потребовать ядерного сдерживания. В их число входят развертывание противоракетной и противоспутниковой обороны, наращивание военных сил у границ России, а также размещение ядерного оружия на территориях неядерных государств.
Определение потенциального противника
Впервые документ включает четкое определение «потенциального противника», под которым понимаются государства и военные блоки, видящие в России угрозу. А также страны, обладающие значительным военным потенциалом.
Принципы ядерного сдерживания
Россия следует определенным принципам для обеспечения эффективного ядерного сдерживания. К этим принципам относятся непрерывность, что подразумевает постоянное проведение мероприятий, направленных на поддержание ядерного сдерживания; адаптивность, которая предполагает способность сдерживания изменяться в ответ на возникающие угрозы; неопределенность, направленная на создание неопределённости для противника относительно масштабов и сроков возможного применения ядерных сил.
Также важным аспектом является централизация управления, обеспечивающая единое руководство деятельностью органов и организаций, участвующих в ядерном сдерживании; рациональность, заключающаяся в эффективном использовании и поддержании сил и средств ядерного сдерживания на необходимом уровне; и постоянная готовность, что подразумевает поддержание боевой готовности сил ядерного сдерживания.
Принятие решений о применении ядерного оружия
Для активации плана применения ядерного оружия необходимо наличие достоверной информации о непосредственной угрозе. К сигналам к действию относятся: запуск баллистических ракет в направлении России или ее союзников, атака противника с использованием ядерного или другого оружия массового поражения по территории или военным объектам России, воздействие на критически важные для государства или военной инфраструктуры объекты, а также массированный старт средств воздушно-космической атаки и нарушение государственной границы.
Итоговое решение о применении ядерного оружия принимается Президентом Российской Федерации. В случае необходимости, Президент может проинформировать военно-политическое руководство других государств или международные организации о готовности к применению ядерного арсенала или о факте его использования.
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