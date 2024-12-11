Поймали ли полицейские водителя пока неизвестно
В Качканаре (Свердловская область) водитель на АвтоВАЗе устроил погоню с полицией и сбежал, бросив машину. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Водитель убежал. ГАИ за ним», — передает группа «Подслушано в Качканаре» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидца, куда сбежал владелец «Лады» неизвестно. Брошенную машину забрал эвакуатор.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу областной Госавтоинспекции. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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