11 декабря 2024

В Свердловской области водитель устроил погоню с полицией и сбежал. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Поймали ли полицейские водителя пока неизвестно
Поймали ли полицейские водителя пока неизвестно Фото:

В Качканаре (Свердловская область) водитель на АвтоВАЗе устроил погоню с полицией и сбежал, бросив машину. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Водитель убежал. ГАИ за ним», — передает группа «Подслушано в Качканаре» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидца, куда сбежал владелец «Лады» неизвестно. Брошенную машину забрал эвакуатор.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу областной Госавтоинспекции. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Качканаре (Свердловская область) водитель на АвтоВАЗе устроил погоню с полицией и сбежал, бросив машину. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Водитель убежал. ГАИ за ним», — передает группа «Подслушано в Качканаре» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидца, куда сбежал владелец «Лады» неизвестно. Брошенную машину забрал эвакуатор. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу областной Госавтоинспекции. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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