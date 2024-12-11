11 декабря 2024

Главную новогоднюю елку России привезли на Красную площадь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дерево доставили на Красную площадь на специальной фуре, которой управлял Дед Мороз
Дерево доставили на Красную площадь на специальной фуре, которой управлял Дед Мороз Фото:

На Красную площадь в Москве доставили главную новогоднюю елку России. Видео опубликовано в telegram-канале «Известий».

«Я привез елочку из Можайского округа. Елочка очень красивая, высокая», — сказал Дед Мороз, находившийся на рулем специальной фуры, которая везла елку в столицу.

Главный символ Нового года прибыл на площадь в сопровождении полицейских. Высота ели достигает 25 метров, а размах веток — 8 метров. Ее возраст — 90 лет.

Главная новогодняя ель России, которая украсит Красную площадь, была выбрана из 25 претендентов и привезена из деревни Знаменка Можайского округа Подмосковья. В прошлом году аналогичное дерево для украшения было доставлено из поселка Фряново Московской области.

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На Красную площадь в Москве доставили главную новогоднюю елку России. Видео опубликовано в telegram-канале «Известий». «Я привез елочку из Можайского округа. Елочка очень красивая, высокая», — сказал Дед Мороз, находившийся на рулем специальной фуры, которая везла елку в столицу. Главный символ Нового года прибыл на площадь в сопровождении полицейских. Высота ели достигает 25 метров, а размах веток — 8 метров. Ее возраст — 90 лет. Главная новогодняя ель России, которая украсит Красную площадь, была выбрана из 25 претендентов и привезена из деревни Знаменка Можайского округа Подмосковья. В прошлом году аналогичное дерево для украшения было доставлено из поселка Фряново Московской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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