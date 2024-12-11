11 декабря 2024

Мошенники похитили у тюменцев более 28 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники за неделю обманули 95 тюменцев
Мошенники за неделю обманули 95 тюменцев Фото:

В Тюменской области за неделю зарегистрировано 95 случаев телефонного и интернет-мошенничества. Общая сумма украденных у тюменцы средств составила более 28 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

«За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 95 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 28 миллионов рублей», — написано в telegram-канале ведомства.

Больше всего денег отдала жительница поселка Винзили (Тюменский район Тюменской области). В попытке научится зарабатывать на инвестициях, она самостоятельно перевела мошенникам 3,2 миллиона рублей. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

Жителей Тюменской области предупредили о мошенниках, которые подделывают квитанции за ЖКХ. Злоумышленники направляют по электронной почте или подбрасывают в почтовый ящик фейковые платежные документы с QR-кодом, ведущим на фишинговые сайты.

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В Тюменской области за неделю зарегистрировано 95 случаев телефонного и интернет-мошенничества. Общая сумма украденных у тюменцы средств составила более 28 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона. «За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 95 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 28 миллионов рублей», — написано в telegram-канале ведомства. Больше всего денег отдала жительница поселка Винзили (Тюменский район Тюменской области). В попытке научится зарабатывать на инвестициях, она самостоятельно перевела мошенникам 3,2 миллиона рублей. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Жителей Тюменской области предупредили о мошенниках, которые подделывают квитанции за ЖКХ. Злоумышленники направляют по электронной почте или подбрасывают в почтовый ящик фейковые платежные документы с QR-кодом, ведущим на фишинговые сайты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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