Мошенники похитили у тюменцев более 28 миллионов рублей

В Тюменской области за неделю зарегистрировано 95 случаев телефонного и интернет-мошенничества. Общая сумма украденных у тюменцы средств составила более 28 миллионов рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
«За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 95 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 28 миллионов рублей», — написано в telegram-канале ведомства.
Больше всего денег отдала жительница поселка Винзили (Тюменский район Тюменской области). В попытке научится зарабатывать на инвестициях, она самостоятельно перевела мошенникам 3,2 миллиона рублей. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.
Жителей Тюменской области предупредили о мошенниках, которые подделывают квитанции за ЖКХ. Злоумышленники направляют по электронной почте или подбрасывают в почтовый ящик фейковые платежные документы с QR-кодом, ведущим на фишинговые сайты.
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