11 декабря 2024

В центре Сургута на пять дней перекроют дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутяне пять дней не смогут ездить по дороге в центре города
Сургутяне пять дней не смогут ездить по дороге в центре города Фото:

В Сургуте перекроют дорогу от проезда Советов до улицы Республики 76/1. Ограничения продлятся с 08:30 12 декабря до 23:00 16 декабря, сообщили в мэрии города.

«С 08:30 12 декабря до 23:00 16 декабря будет перекрыто движение автотранспорта по внутриквартальному проезду от проезда Советов до улицы Республики 76/1. Просим водителей учесть данную информацию при планировании маршрута», — написано в telegram-канале ведомства.

Это связано с проведением Всероссийских соревнований БЕТСИТИ. На нем спортсмены поборются за Кубок Лиги по футзалу.

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В Сургуте перекроют дорогу от проезда Советов до улицы Республики 76/1. Ограничения продлятся с 08:30 12 декабря до 23:00 16 декабря, сообщили в мэрии города. «С 08:30 12 декабря до 23:00 16 декабря будет перекрыто движение автотранспорта по внутриквартальному проезду от проезда Советов до улицы Республики 76/1. Просим водителей учесть данную информацию при планировании маршрута», — написано в telegram-канале ведомства. Это связано с проведением Всероссийских соревнований БЕТСИТИ. На нем спортсмены поборются за Кубок Лиги по футзалу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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