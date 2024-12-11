В центре Сургута на пять дней перекроют дорогу

Сургутяне пять дней не смогут ездить по дороге в центре города
В Сургуте перекроют дорогу от проезда Советов до улицы Республики 76/1. Ограничения продлятся с 08:30 12 декабря до 23:00 16 декабря, сообщили в мэрии города.
«С 08:30 12 декабря до 23:00 16 декабря будет перекрыто движение автотранспорта по внутриквартальному проезду от проезда Советов до улицы Республики 76/1. Просим водителей учесть данную информацию при планировании маршрута», — написано в telegram-канале ведомства.
Это связано с проведением Всероссийских соревнований БЕТСИТИ. На нем спортсмены поборются за Кубок Лиги по футзалу.
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