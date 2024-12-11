Кадыров заявил, что Грозный был атакован беспилотниками ВСУ

В Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции имени Героя России А.А.Кадырова МВД по ЧР был сбит беспилотник. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав произошедшее «жалкой акцией» ВСУ.
«Сбитый и сдетонировавший в воздухе БПЛА в 00:55 повредил кровлю. Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили. Легкие ранения получили четыре бойца караула. Смысл этой жалкой акции в том, чтобы украинское командование громко отчитается перед своими западными хозяевами», — сообщил глава Чечни.
Кадыров отметил, что подобные попытки только укрепляют желание поскорее расправиться с врагом. И пообещал за четырех раненых бойцов «положить 400 укронатовцев».
Ранее жители Грозного сообщали о взрывах в небе над городом. Кадры сбития ПВО боевого дрона ВСУ попало на видео.
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