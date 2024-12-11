Кадыров заявил, что Грозный был атакован беспилотниками ВСУ

12 декабря 2024 в 05:35 Размер текста - 17 +

Кадыров пообещал отомстить за налет ВСУ на Грозный Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции имени Героя России А.А.Кадырова МВД по ЧР был сбит беспилотник. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав произошедшее «жалкой акцией» ВСУ. «Сбитый и сдетонировавший в воздухе БПЛА в 00:55 повредил кровлю. Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили. Легкие ранения получили четыре бойца караула. Смысл этой жалкой акции в том, чтобы украинское командование громко отчитается перед своими западными хозяевами», — сообщил глава Чечни. Кадыров отметил, что подобные попытки только укрепляют желание поскорее расправиться с врагом. И пообещал за четырех раненых бойцов «положить 400 укронатовцев». Ранее жители Грозного сообщали о взрывах в небе над городом. Кадры сбития ПВО боевого дрона ВСУ попало на видео. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции имени Героя России А.А.Кадырова МВД по ЧР был сбит беспилотник. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав произошедшее «жалкой акцией» ВСУ. «Сбитый и сдетонировавший в воздухе БПЛА в 00:55 повредил кровлю. Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили. Легкие ранения получили четыре бойца караула. Смысл этой жалкой акции в том, чтобы украинское командование громко отчитается перед своими западными хозяевами», — сообщил глава Чечни. Кадыров отметил, что подобные попытки только укрепляют желание поскорее расправиться с врагом. И пообещал за четырех раненых бойцов «положить 400 укронатовцев». Ранее жители Грозного сообщали о взрывах в небе над городом. Кадры сбития ПВО боевого дрона ВСУ попало на видео.