11 декабря 2024

Кадыров заявил, что Грозный был атакован беспилотниками ВСУ

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Кадыров пообещал отомстить за налет ВСУ на Грозный Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции имени Героя России А.А.Кадырова МВД по ЧР был сбит беспилотник. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав произошедшее «жалкой акцией» ВСУ.

«Сбитый и сдетонировавший в воздухе БПЛА в 00:55 повредил кровлю. Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили. Легкие ранения получили четыре бойца караула. Смысл этой жалкой акции в том, чтобы украинское командование громко отчитается перед своими западными хозяевами», — сообщил глава Чечни.

Кадыров отметил, что подобные попытки только укрепляют желание поскорее расправиться с врагом. И пообещал за четырех раненых бойцов «положить 400 укронатовцев».

Ранее жители Грозного сообщали о взрывах в небе над городом. Кадры сбития ПВО боевого дрона ВСУ попало на видео.

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В Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции имени Героя России А.А.Кадырова МВД по ЧР был сбит беспилотник. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав произошедшее «жалкой акцией» ВСУ. «Сбитый и сдетонировавший в воздухе БПЛА в 00:55 повредил кровлю. Упавшие фрагменты вызвали небольшой пожар, который быстро потушили. Легкие ранения получили четыре бойца караула. Смысл этой жалкой акции в том, чтобы украинское командование громко отчитается перед своими западными хозяевами», — сообщил глава Чечни. Кадыров отметил, что подобные попытки только укрепляют желание поскорее расправиться с врагом. И пообещал за четырех раненых бойцов «положить 400 укронатовцев». Ранее жители Грозного сообщали о взрывах в небе над городом. Кадры сбития ПВО боевого дрона ВСУ попало на видео.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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