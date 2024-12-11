В ДТП с участием вахтового автобуса в ЯНАО погиб человек

Жесткое ДТП произошло на «трассе смерти» в ЯНАО
В районе Муравленко (ЯНАО) на автодороге Сургут — Салехард столкнулись «Газель» и вахтовый автобус. По предварительным данным, погиб один человек, сообщают URA.RU источники в силовых структурах.
«На 353-м километре автодороги Сургут — Салехард, произошло столкновение вахтового автобуса и автомобиля „Газель“, водитель автомобиля погиб. В салоне автобуса находился 41 человек», — сообщил собеседник агентства.
Происшествие произошло около 7:30 12 декабря. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу окружного управления ГАИ. Ответ ожидается.
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