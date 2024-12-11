11 декабря 2024

В ДТП с участием вахтового автобуса в ЯНАО погиб человек

На трассе Сургут — Салехард произошла авария с человеческими жертвами
© Служба новостей «URA.RU»
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Жесткое ДТП произошло на «трассе смерти» в ЯНАО
Жесткое ДТП произошло на «трассе смерти» в ЯНАО Фото:

В районе Муравленко (ЯНАО) на автодороге Сургут — Салехард столкнулись «Газель» и вахтовый автобус. По предварительным данным, погиб один человек, сообщают URA.RU источники в силовых структурах.

«На 353-м километре автодороги Сургут — Салехард, произошло столкновение вахтового автобуса и автомобиля „Газель“, водитель автомобиля погиб. В салоне автобуса находился 41 человек», — сообщил собеседник агентства.

Происшествие произошло около 7:30 12 декабря. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу окружного управления ГАИ. Ответ ожидается.

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В районе Муравленко (ЯНАО) на автодороге Сургут — Салехард столкнулись «Газель» и вахтовый автобус. По предварительным данным, погиб один человек, сообщают URA.RU источники в силовых структурах. «На 353-м километре автодороги Сургут — Салехард, произошло столкновение вахтового автобуса и автомобиля „Газель“, водитель автомобиля погиб. В салоне автобуса находился 41 человек», — сообщил собеседник агентства. Происшествие произошло около 7:30 12 декабря. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу окружного управления ГАИ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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