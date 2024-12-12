Врач назвала скрытую опасность мандаринов

Мандарины способны вызвать аллергическую реакцию в виде крапивницы, стимулировать появление конъюнктивита, ринита и даже отека Квинке. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова.
«Как и любые цитрусовые, мандарины могут привести к аллергической реакции в виде крапивницы, конъюнктивита, ринита, вплоть до отека Квинке… Провоцируют изжогу и вызывают обострение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, гастрита, язвенной болезни», — предупредила Мельникова в разговоре с «Газетой.Ru». По ее словам, для безопасного получения суточной дозы витамина C необходимо употреблять не более трех мандаринов в день.
Специалист также перечислила полезные свойства мандаринов. Содержащийся в них витамин C повышает иммунитет, ускоряет восстановление тканей, поддерживает здоровье зубов и десен, а также является мощным антиоксидантом.
Ранее гастроэнтеролог и врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, с чем категорически нельзя есть мандарины. Она считает, что их употребление совместно с молоком, рыбой и мясом негативно скажутся на здоровье человека.
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Мандарины способны вызвать аллергическую реакцию в виде крапивницы, стимулировать появление конъюнктивита, ринита и даже отека Квинке. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова. «Как и любые цитрусовые, мандарины могут привести к аллергической реакции в виде крапивницы, конъюнктивита, ринита, вплоть до отека Квинке… Провоцируют изжогу и вызывают обострение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, гастрита, язвенной болезни», — предупредила Мельникова в разговоре с «Газетой.Ru». По ее словам, для безопасного получения суточной дозы витамина C необходимо употреблять не более трех мандаринов в день. Специалист также перечислила полезные свойства мандаринов. Содержащийся в них витамин C повышает иммунитет, ускоряет восстановление тканей, поддерживает здоровье зубов и десен, а также является мощным антиоксидантом. Ранее гастроэнтеролог и врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, с чем категорически нельзя есть мандарины. Она считает, что их употребление совместно с молоком, рыбой и мясом негативно скажутся на здоровье человека.