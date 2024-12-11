Курганец получил срок за смертельное ДТП, совершенное в нетрезвом виде

Шатровский районный суд Курганской области вынес приговор местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на двух пешеходов, в результате чего один человек погиб, а второй получил тяжкие телесные повреждения. Об этом рассказала пресс-служба Шатровского суда.
«Инцидент произошел 18 июня 2024 года на дороге Шатрово — Мехонское. Водитель потерял контроль над управлением автомобилем и выехал на обочину, где и произошло столкновение с пешеходами», — сообщает суд. В результате ДТП один из пострадавших получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, второй пешеход от полученных травм скончался. Мужчина получил наказание в виде лишения свободы на срок 7,5 года.
В момент совершения ДТП у нетрезвого водителя также не было водительского удостоверения. Суд признал водителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ, касающимися нарушений Правил дорожного движения, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В качестве наказания ему назначено 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а также лишение права управлять транспортными средствами на срок 3 года.
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