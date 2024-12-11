Пермский БК «Парма» обыграл дома «Локомотив-Кубань»

«Парма» порадовала болельщиков победой
Пермский баскетбольный клуб «Парма» на домашней площадке обыграл команду «Локомотив-Кубань». Игра завершилась со счетом 93:88.
«БК „Парма“ обыграл на своем паркете „Локо“ — 93:88, положил в копилку важные турнирные очки и вторую победу над командой из Краснодара в этом сезоне», — сообщает пермский клуб в соцсети «ВКонтакте». Лучшим игроком матча стал Алекс Хэмилтон.
«Парма» проводила последний в этом году матч на своей арене. «Команда порадовала болельщиков перед перерывом яркой викторией и реабилитировавшись за недавнее поражение от „Енисея“», — отмечается на сайте клуба.
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