11 декабря 2024

Пермский БК «Парма» обыграл дома «Локомотив-Кубань»

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«Парма» порадовала болельщиков победой
«Парма» порадовала болельщиков победой Фото:

Пермский баскетбольный клуб «Парма» на домашней площадке обыграл команду «Локомотив-Кубань». Игра завершилась со счетом 93:88.

«БК „Парма“ обыграл на своем паркете „Локо“ — 93:88, положил в копилку важные турнирные очки и вторую победу над командой из Краснодара в этом сезоне», — сообщает пермский клуб в соцсети «ВКонтакте». Лучшим игроком матча стал Алекс Хэмилтон.

«Парма» проводила последний в этом году матч на своей арене. «Команда порадовала болельщиков перед перерывом яркой викторией и реабилитировавшись за недавнее поражение от „Енисея“», — отмечается на сайте клуба.

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Пермский баскетбольный клуб «Парма» на домашней площадке обыграл команду «Локомотив-Кубань». Игра завершилась со счетом 93:88. «БК „Парма“ обыграл на своем паркете „Локо“ — 93:88, положил в копилку важные турнирные очки и вторую победу над командой из Краснодара в этом сезоне», — сообщает пермский клуб в соцсети «ВКонтакте». Лучшим игроком матча стал Алекс Хэмилтон. «Парма» проводила последний в этом году матч на своей арене. «Команда порадовала болельщиков перед перерывом яркой викторией и реабилитировавшись за недавнее поражение от „Енисея“», — отмечается на сайте клуба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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