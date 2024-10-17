Зеленский сделал выбор между НАТО и ядерным оружием

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Истребители F-16 прибыли на Украину. stock, нато, истребитель, f-16, самолет, зеленский владимир, ф-16
Зеленский в ходе гипотетического выбора между ядерным оружием и вступлениям в НАТО выбрал последнее Фото:

Во время выступления на саммите Евросовета в Брюсселе украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что, выбирая между разрешением использовать ядерное оружие и вступлением в НАТО, он предпочтет членство в Североатлантическом альянсе. Об этом он рассказал кандидату в президенты США Дональду Трампу.

«В разговоре с Трампом я сказал: либо у Украины будет ядерное оружие, либо мы будем у НАТО… Украина выбирает НАТО», — подчеркнул Зеленский в ходе саммита. Он также уточнил, что Трамп принял его позицию.

Сейчас Зеленский находится в Брюсселе, куда он поехал, чтобы представить «мирный план». В ходе встречи украинский глава заключил соглашение с Грецией, переговорил с Трампом, а также заявил, что ему нужны доходы от российских активов.

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Во время выступления на саммите Евросовета в Брюсселе украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что, выбирая между разрешением использовать ядерное оружие и вступлением в НАТО, он предпочтет членство в Североатлантическом альянсе. Об этом он рассказал кандидату в президенты США Дональду Трампу. «В разговоре с Трампом я сказал: либо у Украины будет ядерное оружие, либо мы будем у НАТО… Украина выбирает НАТО», — подчеркнул Зеленский в ходе саммита. Он также уточнил, что Трамп принял его позицию. Сейчас Зеленский находится в Брюсселе, куда он поехал, чтобы представить «мирный план». В ходе встречи украинский глава заключил соглашение с Грецией, переговорил с Трампом, а также заявил, что ему нужны доходы от российских активов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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