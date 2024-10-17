Зеленский сделал выбор между НАТО и ядерным оружием

17 октября 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Зеленский в ходе гипотетического выбора между ядерным оружием и вступлениям в НАТО выбрал последнее Фото: Официальный сайт президента Украины Во время выступления на саммите Евросовета в Брюсселе украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что, выбирая между разрешением использовать ядерное оружие и вступлением в НАТО, он предпочтет членство в Североатлантическом альянсе. Об этом он рассказал кандидату в президенты США Дональду Трампу. «В разговоре с Трампом я сказал: либо у Украины будет ядерное оружие, либо мы будем у НАТО… Украина выбирает НАТО», — подчеркнул Зеленский в ходе саммита. Он также уточнил, что Трамп принял его позицию. Сейчас Зеленский находится в Брюсселе, куда он поехал, чтобы представить «мирный план». В ходе встречи украинский глава заключил соглашение с Грецией, переговорил с Трампом, а также заявил, что ему нужны доходы от российских активов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время выступления на саммите Евросовета в Брюсселе украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что, выбирая между разрешением использовать ядерное оружие и вступлением в НАТО, он предпочтет членство в Североатлантическом альянсе. Об этом он рассказал кандидату в президенты США Дональду Трампу. «В разговоре с Трампом я сказал: либо у Украины будет ядерное оружие, либо мы будем у НАТО… Украина выбирает НАТО», — подчеркнул Зеленский в ходе саммита. Он также уточнил, что Трамп принял его позицию. Сейчас Зеленский находится в Брюсселе, куда он поехал, чтобы представить «мирный план». В ходе встречи украинский глава заключил соглашение с Грецией, переговорил с Трампом, а также заявил, что ему нужны доходы от российских активов.