Зеленский сделал выбор между НАТО и ядерным оружием

Во время выступления на саммите Евросовета в Брюсселе украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что, выбирая между разрешением использовать ядерное оружие и вступлением в НАТО, он предпочтет членство в Североатлантическом альянсе. Об этом он рассказал кандидату в президенты США Дональду Трампу.
«В разговоре с Трампом я сказал: либо у Украины будет ядерное оружие, либо мы будем у НАТО… Украина выбирает НАТО», — подчеркнул Зеленский в ходе саммита. Он также уточнил, что Трамп принял его позицию.
Сейчас Зеленский находится в Брюсселе, куда он поехал, чтобы представить «мирный план». В ходе встречи украинский глава заключил соглашение с Грецией, переговорил с Трампом, а также заявил, что ему нужны доходы от российских активов.
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