Губернатор Моор: в разработке Конституции РФ приняли участие тюменцы

В разработке и принятии Конституции РФ приняли участие жители Тюменской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале в рамках празднования Дня Конституции 12 декабря.
«В составе Конституционного совещания работали председатель Тюменского областного Совета народных депутатов (на тот момент) Владимир Ульянов, глава администрации Тюменской области Леонид Рокецкий, а также ученые-юристы Геннадий Чеботарев и Владимир Кириллов из Тюменского государственного университета. Тюменские делегаты внесли важные предложения, касающиеся взаимоотношений автономных округов с краевыми и областными властями», — рассказал глава Тюменской области.
День Конституции празднуется в России 12 декабря. Действующий документ был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Историю праздника и факты о высшем нормативном правовом акте можно узнать в материале URA.RU.
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