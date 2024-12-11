11 декабря 2024

Губернатор Моор: в разработке Конституции РФ приняли участие тюменцы

© Служба новостей «URA.RU»
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День Конституции празднуется в России 12 декабря
День Конституции празднуется в России 12 декабря Фото:

В разработке и принятии Конституции РФ приняли участие жители Тюменской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале в рамках празднования Дня Конституции 12 декабря. 

«В составе Конституционного совещания работали председатель Тюменского областного Совета народных депутатов (на тот момент) Владимир Ульянов, глава администрации Тюменской области Леонид Рокецкий, а также ученые-юристы Геннадий Чеботарев и Владимир Кириллов из Тюменского государственного университета. Тюменские делегаты внесли важные предложения, касающиеся взаимоотношений автономных округов с краевыми и областными властями», — рассказал глава Тюменской области.

День Конституции празднуется в России 12 декабря. Действующий документ был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Историю праздника и факты о высшем нормативном правовом акте можно узнать в материале URA.RU.

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В разработке и принятии Конституции РФ приняли участие жители Тюменской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале в рамках празднования Дня Конституции 12 декабря.  «В составе Конституционного совещания работали председатель Тюменского областного Совета народных депутатов (на тот момент) Владимир Ульянов, глава администрации Тюменской области Леонид Рокецкий, а также ученые-юристы Геннадий Чеботарев и Владимир Кириллов из Тюменского государственного университета. Тюменские делегаты внесли важные предложения, касающиеся взаимоотношений автономных округов с краевыми и областными властями», — рассказал глава Тюменской области. День Конституции празднуется в России 12 декабря. Действующий документ был принят всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Историю праздника и факты о высшем нормативном правовом акте можно узнать в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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