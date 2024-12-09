День Конституции России: история и традиции праздника

Россия 12 декабря 2024 года отметит один из главных государственных праздников — День Конституции. Это особенный день для каждого гражданина нашей страны, ведь Конституция является основным законом государства, гарантом прав и свобод человека. URA.RU в этом материале расскажет, почему этот праздник так значим, какова его история и традиции.
История праздника
Действующая Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Ее разработка велась более 3,5 лет и завершилась в сложный период политического кризиса. Над текстом основного закона трудились более 1000 авторов. Из множества проектов был выбран вариант, подготовленный Конституционным совещанием под руководством тогдашнего Президента Бориса Ельцина.
В референдуме приняли участие 58,2 миллиона россиян (54,8% от числа избирателей). Большинством голосов новая Конституция была принята. Она официально вступила в силу 25 декабря 1993 года, в день публикации. А ровно через год, в декабре 1994-го, Борис Ельцин своим Указом придал 12 декабря статус государственного праздника — Дня Конституции России.
Интересно, что праздник в честь основного закона существовал и в советское время. Но отмечался в другие даты — сначала 5 декабря (день принятия Конституции 1936 года), позднее 7 октября (Конституция 1977 года).
Значение Конституции
Конституция — это высший нормативно-правовой акт нашей страны, имеющий высшую юридическую силу. Она закрепляет государственное устройство России как президентско-парламентской республики с федеративной формой правления, регулирует образование органов власти и систему госуправления, определяет права и свободы граждан. Все законы, принимаемые в России, не могут противоречить Конституции и должны соответствовать ее положениям.
Огромное значение имеют прописанные в основном законе права и свободы человека и гражданина. Конституция гарантирует каждому право на жизнь, свободу, неприкосновенность частной жизни, жилища и тайну переписки, свободу слова и вероисповедания, право на образование, охрану здоровья и медицинскую помощь, социальное обеспечение и многое другое.
Президент России, согласно Конституции, является главой государства и гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. На инаугурации глава государства приносит присягу народу на специальном экземпляре основного закона, который хранится в библиотеке Администрации президента в Кремле.
Структура и содержание
Конституция РФ 1993 года состоит из преамбулы, двух разделов, включающих 9 глав и 137 статей, а также 9 параграфов заключительных и переходных положений. В преамбуле провозглашаются базовые ценности — права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохранение исторически сложившегося государственного единства, вера в добро и справедливость.
Первый раздел закрепляет основы конституционного строя, права и свободы граждан, федеративное устройство, полномочия президента, парламента, правительства и судов. Второй раздел определял процедуру вступления Конституции в силу и порядок переходного периода.
В Конституции нет иностранных политических терминов типа "парламент", "импичмент", "сенатор". Также в ней отсутствует идеологизированность — в отличие от советских конституций, она не закрепляет руководящую роль какой-либо партии или общественно-политической доктрины.
Поправки в Конституцию
С 1996 года в нее неоднократно вносились изменения, связанные с преобразованием субъектов РФ, их объединением и переименованием. В 2008 году по инициативе президента были приняты значимые поправки: увеличен срок полномочий президента до 6 лет, Госдумы — до 5 лет, расширены контрольные полномочия парламента.
Масштабные изменения были внесены в 2020 году по итогам всенародного голосования. Они закрепили социальные гарантии государства, защиту исторической правды, приоритет Конституции над международным правом и др. А в 2022 году поправками зафиксировано вхождение в состав России четырех новых субъектов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Традиции празднования
День Конституции отмечается в России торжественно и масштабно. По всей стране проводятся патриотические акции, концерты, митинги, флешмобы и круглые столы. На торжественных собраниях чествуют заслуженных юристов, законодателей и правоведов.
Доброй традицией стало вручение 12 декабря паспортов 14-летним гражданам России. Церемонии проходят в торжественной обстановке, часто в знаковых местах — например, на Красной площади в Москве. Вместе с паспортом молодежь получает экземпляр Конституции, ведь с этого дня они становятся полноправными гражданами, приобретающими конституционные права и обязанности.
В учебных заведениях проходят тематические уроки, лекции и викторины, посвященные истории и значению главного закона страны. Многие государственные учреждения и организации в День Конституции открывают двери для всех желающих.
Стало популярным массовое исполнение гимна России в честь праздника. Люди собираются на площадях и поют главную песню страны, выражая уважение к ее основному закону и ценностям, которые он провозглашает.
Также 12 декабря проводится общероссийский день приема граждан. В этот день любой житель страны может обратиться в органы власти различных уровней и задать интересующие вопросы, высказать предложения или замечания.
Факты о Конституции
Конституция РФ 1993 года — уже пятая по счету в истории нашей страны. До этого были приняты конституции РСФСР 1918, 1925, 1937 и 1978 годов.
- Специальные экземпляры Конституции РФ даже побывали в космосе — на станции "Мир" в 1999 году и МКС в 2005. В общей сложности основной закон провел на орбите 329 дней.
- При подготовке проекта Конституции в 1990-1993 гг. было разработано около 20 различных вариантов текста.
- В 1996 году специальный экземпляр Конституции, на котором президенты приносят присягу, получил официальный статус символа президентской власти. Но в 2000 году Владимир Путин своим указом отменил это положение.
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